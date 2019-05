vor 24 Min.

Die Erfolgsstory

Nicht nur in den Punktspielen sorgen die Augsburger Klubs für Aufsehen. Auch die Hallenbauten und die vielen Turniere zeugen vom Aufschwung des einstigen Sorgenkindes

Von Robert Götz

Als gestern die letzten Doppel auf der Anlage des TC Schießgraben und des TC Augsburg gespielt wurden, war die Anwesenheit der Vereinschefs nicht mehr nötig. Roland Odörfer hatte kurz zuvor die Anlage an der Stadionstraße verlassen, am Ende gewannen die Bayernliga-Männer des TC Schießgraben mit 8:1 gegen den TC Blutenburg München. Und Jakob Schweyer nahm auf der Anlage des TCA selbst den Schläger in der Hand, während Anastasia Detiuc und Caroline Nothnagel mit einem 6:2 und 6:3 den 6:3-Endstand im Bayernligaspiel gegen den TC Raschke Taufkirchen sicherstellten. Anton Huber, Vorsitzender des TC Schwaben, hatte so viel Vertrauen, dass er sich vor dem Heimspiel seiner Regionalliga-Frauen gegen den TB Erlangen für ein paar Tage in den Urlaub nach Schottland verabschiedete. Und seine Frauen enttäuschten ihn nicht. Sie gewannen mit 8:1.

Der Vatertagsausflug zu den wichtigsten Tennisklubs in der Schwaben-Metropole zeigt: Tennis in Augsburg scheint sich zu einer nachhaltigen Erfolgsstory zu entwickeln. Das war nicht immer so: So bestimmten auch Notvorstände und Mitgliederschwund die Schlagzeilen. Doch derzeit zeigt der Trend nach oben. Und das nicht nur, weil die Frauen des TC Schwaben in der Regionalliga und die des TC Augsburg in der Bayernliga die Tabelle anführen und der TC Schießgraben bei den Männern als Aufsteiger mit 6:2 Punkten für Furore sorgt. Und nicht nur, weil die Tennisspieler des TCA ab Ende Juni in der Regionalliga ihr Glück versuchen.

Nein, auch weil der TCA und der TC Schießgraben mit zwei Hallen-Neubauten ihre Infrastruktur entscheidend verbessern. Dazu taucht Augsburg im August auch auf der internationalen Tennis-Landkarte auf, wenn das ATP-Challenger-Turnier „Schwaben-Open“ auf der Anlage des TC Augsburg stattfindet. „Es ist aufregend, was in Augsburg gerade passiert“, sagt Vilislav Vassilev, der Mannschaftsführer der Männer des TC Schießgraben. Der Tennislehrer, der auch Partnertrainer beim Bayerischen-Tennis-Verband (BTV) ist, kennt sich aus in der deutschen und internationalen Tennisszene. „Das Potenzial hier ist enorm“, sagt er. Besonders die beiden Hallenneubauten sind für ihn ein Meilenstein: „Das gibt dem Tennis einen neuen Schub.“

Damit geht der TC Schwaben (6:0 Punkte) als Tabellenführer in das Heimspiel am Sonntag (ab 11 Uhr) gegen das punktgleiche TC Großhesselohe. Pikante Note: Bei den Münchnerinnen spielen in dieser Saison Sabine und Carmen Klaschka, die jahrelang für den TC Augsburg in den Punktspielen antraten. Gegen Erlangen war die Partie schon nach den Einzeln (6:0) entschieden. Angeführt von der Nummer eins, Michaela Bayerlova, wurden die Gastgeberinnen ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht.

Mit dem Bulgaren Alexander Lazarov (3:0-Bilanz), Hannes Wagner (4:0) und dem Tschechen Lukas Vejvara (3:1) hat Schießgraben ein Top-Trio an der Spitze seiner Setzliste. Allerdings muss Schießgraben am Sonntag (ab 10 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen den TC BW Landshut auf seine Nummer eins verzichten. Lazarov spielt ein internationales Turnier. Und auch so ist ein Aufstieg beim TC Schießgraben nicht eingeplant. „Unsere Priorität liegt ganz klar auf dem Hallenneubau“, stellt Vereinschef Roland Odörfer klar.

Eigentlich hatte man beim TCA mit den Frauen nur eine sorgenfreie Bayernliga-Runde spielen worden. Doch nach den ersten Erfolgen wollen die Tennisspielerinnen mehr. So steht zum Beispiel Spitzenspielerin Anastasia Detiuc regelmäßig zur Verfügung. „Wenn unseren Frauen der Aufstieg wirklich gelingen sollte, dann werden wir den auch wahrnehmen“, verspricht TCA-Chef Jakob Schweyer.

Noch ist nicht viel von den Neubauten zu sehen. Doch es geht voran. Beim TCA wird gerade der Aushub für die Fundamente der Halle vorgenommen und beim TC Schießgraben wird in der nächsten Woche die Baustelle eingerichtet. Natürlich steckt der Teufel bei solchen Großprojekten im Detail, doch die Verantwortlichen beider Klubs betonen, dass die Hallen bis zur Wintersaison fertig werden.

Das ATP-Challenger-Turnier vom 5. bis 11. August auf der Anlage des TCA bringt internationalen Flair nach Augsburg. Hochklassiges Tennis und verschiedene Events sollen die Zuschauer auf die Anlage locken.

Aber auch die anderen Veranstaltungen können sich sehen lassen. Die Schwaben-Challenge mit den Sandplatzturnieren in Meitingen (1. bis 4. August), beim TCA (19. bis 22. August) und beim TC Schwaben (23. bis 25. August) sowie das internationale Jugendturnier beim TC Schießgraben (3. bis 11. August) zeigen, im Augsburger Tennis bewegt sich etwas.

Themen Folgen