Internationale Tennisprofis kommen wieder nach Augsburg

Aufgrund der guten Resonanz bei der Premiere im vergangenen Jahr wird das ATP Challenger Turnier „Schwaben Open“ auch 2020 beim TC Augsburg stattfinden. Die Organisatoren versprechen vielfältige Verbesserungen

Von Andrea Bogenreuther

Durch die gute Resonanz von mehr als 6000 Zuschauern bestärkt wird das Internationale ATP-Tennis-Challenger-Turnier „ Schwaben Open“ im Sommer 2020 zum zweiten Mal in Augsburg ausgetragen. Vom 3. bis 9. August werden die besten Jungprofis aus aller Welt samt einigen namhaften deutschen Spielern wieder auf der TCA-Anlage im Siebentischwald aufschlagen. Das erwarten zumindest die Organisatoren des Turniers, die Sportagentur IsarOne, gemeinsam mit den Gastgebern vom TC Augsburg.

„Schon 2019 hatten wir hier ein grandioses Turnier und wir freuen uns, dass wir den Tennisfreunden auch 2020 ein volles Programm bieten können“, freut sich TCA-Vorsitzender Jakob Schweyer. Denn neben den „Schwaben Open“ werden auf der TCA-Anlage am Sonntag, 9. August, zusätzlich noch die Bundesliga-Männer des Vereins ihr letztes Saisonheimspiel austragen. Dazu kommen in den Sommermonaten das internationale Jugendturnier beim TC Schießgraben, die Stadtmeisterschaft, die „Augsburg Open“ des TC Schwaben und der „ruwu-Cup“ beim TC Meitingen. Tennis satt also für die Freunde des weißen Sports in Augsburg und der Region.

Für das hochklassigste Turnier, die „Schwaben Open“, versprechen die Veranstalter, einige Dinge, die den Zuschauern bei der Premiere unangenehm aufgefallen sind, bei der zweiten Auflage zu verbessern. So soll zum einen die Tribüne am Centre-Court auf die gegenüberliegende Westseite versetzt werden, damit die Zuschauer in Zukunft nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Zum anderen soll auch der Turnier-Court Nummer eins neben dem Centre-Court eine kleine Tribüne für mehr Stadionatmosphäre bekommen.

Essens- und Getränke-Angebot soll verbessert werden

Auch das Essens- und Getränke-Angebot, über das bei der Premiere Beschwerden eingegangen waren, soll erweitert und verbessert werden. „Wir stellen uns eine Art Food- Court vor, angelehnt an die Food-Trucks. Und wir haben aus unseren Fehlern gelernt und werden die Getränkeversorgung nicht mehr aus der Hand geben“, versprechen die Veranstalter, dass insbesondere die Preisgestaltung der Wasserflaschen gründlich überdacht wird. Auch die neu gebaute Halle des TCA wird die bisher beengten Verhältnisse während des Turniers deutlich verbessern. So sollen die Organisation und die Spielerbetreuung in die Halle verlegt werden, damit im Vereinsheim und auf der Terrasse mehr Platz für Zuschauer bleibt.

Die Ticketpreise bleiben stabil: Die Groundtickets ohne Sitzplatz-Garantie sind ab sechs Euro zu haben und nun auch für den Centre-Court gültig. Neu sind verschiedene Kombitickets. An der Tageskasse kosten alle Eintrittskarten etwas mehr. Zusätzlich wird es auf dem Centre-Court freie Platzwahl geben.

Doch nicht nur live, sondern auch im ATP-Livestreaming, über die alle Matches auch 2020 zu sehen sein werden, waren die Spiele in Augsburg, laut Alessandra Trenkle von isarOne mit 100000 Views auf großen Zuspruch gestoßen. Vor allem natürlich das Finale zwischen dem ersten Augsburger Sieger, dem Deutschen Yannick Hanfmann, und seinen finnischen Gegner Emil Ruusuvuori.

