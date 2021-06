Stadtlauf kombiniert realen Sport mit virtuellen Aktivitäten

Das neue Konzept von Organisatorin Katja Mayer erfüllte die Corona-Hygienebedingungen und überzeugte die Teilnehmer.

Besser hätte es bei der Premiere des 1. Reisacher Stadtlaufs Augsburg nicht laufen können. Rund 280 Teilnehmer hatten sich im Vorfeld angemeldet für eine der ersten Lauf-Veranstaltungen in Deutschland nach fast einjähriger coronabedingter Pause. Das einzigartige Konzept des Laufs, von den Organisatoren der km Sport-Agentur als „Lauf virtuell plus“ bezeichnet, kombinierte dabei den virtuellen Lauf, bei dem alle Teilnehmer auf individueller Strecke starten, mit einem gemeinsamen Startzeitpunkt und abwechslungsreichem Audio-Erlebnis per App. Zusätzlich wurden echte Aktionspunkte und Verpflegungsstellen vor Ort angeboten, die von allen Teilnehmern während des Laufes genutzt werden konnten.

Lange mussten die Organisatoren rund um Katja Mayer von der km Sport-Agentur wegen der Aktionspunkte bangen, doch dann kam, nur wenige Tage vor der Veranstaltung, doch die Erlaubnis. „Wir sind begeistert von der überaus positiven Resonanz, mit der der 1. Reisacher Stadtlauf Augsburg angenommen wurde“, sagte Katja Mayer nach dem Lauf. „Es war spürbar, wie sehr unseren Teilnehmern, gerade jetzt, nach der langen coronabedingten Durststrecke, das Erlebnis, gemeinsam Sport zu treiben, gefehlt hat.“

Viele rennen ihren ersten Halbmarathon

Mayer attestierte den Teilnehmern außerdem ein Höchstmaß an Disziplin und Verständnis, denn: „Alle haben sich perfekt an die geforderten Infektionsschutz-Regelungen und Abstände gehalten. Gleichzeitig war enorm viel Wettkampfatmosphäre und Begeisterung für das Event vorhanden.“ Sportlich gab es diverse Höchst- und Bestleistungen: So absolvierten mehrere Teilnehmer im Rahmen der Veranstaltung ihren ersten Halbmarathon (21,1 km) überhaupt. Und auf der Fünf-Kilometer-Distanz lief mit Anna Ackermann (TSV Schwaben Augsburg Hockey) eine 14-Jährige allen anderen Teilnehmern davon: Sie gewann mit einer Zeit von 21:03 Minuten die Gesamtwertung.

Beim 10-Kilometer-Lauf siegte Andreas Herholz (Die Selbstläufer) in einer Zeit von 42:08 Minuten. Schnellste Frau war Oljessa Schulz (48:08 Min.), gefolgt von Britta Keßler (48:57 Min.) und Barbara Kiemer (50:35 Min.). Den Halbmarathon dominierte Jana Lischka (1:45:21). Bei den Männern siegte Felix Gabler (1:22:47 h). Gewinner der Walking-Wertung über fünf Kilometer war Sarah Engelhardt (38:27 Min.). Die Männerwertung gewann Bernd Zitzelsberger (39:59 Min.). Den ersten Platz im Kinderlauf (1,5 km) belegte Florentine Eicher (8:43). Bei den Jungen siegte Jannik Ibing (8:43).

Termin für 2022 steht bereits fest

Für die Zukunft hoffen die Veranstalter, die auch den LEW Kuhseetriathlon und Nachtlauf (24./25. Juli 2021) sowie den M-net Firmenlauf Augsburg (29. September 2021) organisieren, dass mit den sinkenden Inzidenzwerten auch immer mehr Normalität im Amateursport folgt. Für das nächste Jahr plant die km Sport-Agentur, den Stadtlauf wieder mit gewohntem Start und Ziel an der City-Galerie Augsburg durchzuführen. Der Termin für die Veranstaltung ist der 22. Mai 2022. (AZ)