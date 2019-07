00:03 Uhr

Nach Rafting-Booten ist Schluss

Die Mitglieder des Rafting Teams Germany sind am Samstag bei der Stadtmeisterschaft als Guides und als Show Team im Einsatz.

Der Renntag beendet die Wettkämpfe am Eiskanal für lange Zeit

Nach den Rafting-Booten ist endgültig Schluss: am Samstag ab 9 Uhr findet der letzte Wettkampf auf der traditionsreichen Kanuslalomstrecke am Eiskanal statt, bevor die Olympiastätte von 1972 für mindestens zwei Jahre wegen der umfangreichen Generalsanierung geschlossen wird. Die Bootshäuser, das Restaurant und Außenanlagen samt Grastribünen werden für die Weltmeisterschaft im Kanuslalom 2022 umgebaut und auf den neuesten Stand gebracht.

Mit ihrer Augsburger Rafting Challenge (ARC 2019) setzen die Kanu Schwaben Augsburg einen recht passenden Schlusspunkt, schließlich können an dieser Augsburger Stadtmeisterschaft noch einmal alle interessierten Wildwasser-Fans, Actionliebhaber und begeisterten Freizeitpaddler – sogar ohne besondere Vorkenntnisse – teilnehmen. Denn in diesen Rennen für jedermann bekommt jedes Boot einen erfahrenen Raft-Guide des Vereins zugeteilt. Er steuert jeweils eine Gruppe von fünf Paddlern in zwei Läufen durch den 660 Meter langen Eiskanal.

Gewinnen wird jenes Team, das in seiner Klasse die beste Zeit inklusive Zeitstrafen gefahren ist. Die Startplätze sind auf 110 Teams begrenzt. Auf der Strecke selbst gilt es, verschiedene Hindernisse möglichst gut zu bewältigen, wie etwa die Fahrt durch eine Wasserwalze, unter einer Limbo-Stange hindurchzusteuern oder eine Kuhglocke anzuschlagen. (pm)

Der Zeitplan 8.30 Uhr Einweisung der Teams, 9 Uhr Start des 1. Laufs der ARC

13 Uhr Show-Run Rafting Team Germany

13.15 Uhr 2. Lauf ARC, Siegerehrung

Themen Folgen