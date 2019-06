18.06.2019

Roman Deisenhofer ist fit für die EM

Der Sieger nützt die bayerische Meisterschaft als Test für den Wettkampf in Frankfurt

Von Wilfried Matzke

Der bayerische und schwäbische Triathlon-Meister auf der Mittelstrecke in Lauingen an der Donau heißt Roman Deisenhofer. Der Profi-Triathlet von der TG Viktoria Augsburg triumphierte nach 3:29 Stunden mit einem sechsminütigen Vorsprung auf Christian Brader vom TV Memmingen.

Deisenhofer überzeugte in allen drei Disziplinen, nämlich mit 32:11 Minuten für 2100 m-Schwimmen, mit 1:44 Stunden für 80 km-Radfahren und mit 1:12 Stunden für 20 km-Laufen. „Ein erfolgreicher Test vor der Langstrecken-Europameisterschaft am 30. Juni in Frankfurt“, resümierte der 34-jährige Königsbrunner. In der Bankenmetropole möchte er sich endlich als Profi für die Weltmeisterschaft am 12. Oktober in Hawaii qualifizieren.

In Lauingen gefiel aus Augsburger sicht außerdem Peter Hobmair von Triathlon Augsburg als bayerischer und schwäbischer Ü-50-Seniorenmeister.

Gleichzeitig ausgetragen wurde die schwäbische Triathlon-Meisterschaft über die olympische Kurzstrecke (1400 m / 40 km / 10 km). Christoph Mathes von Triathlon Augsburg in 2:02 Stunden und Susanne Hafner (TG Viktoria) in 2:18 Stunden holten die beiden Titel. Eine Top-Seniorenleistung bot mit ihren 2:36 Stunden die 55-jährige Viktoria-Athletin Barbara Auer. Am Vortag ging in Lauingen der zweite Wettkampf der Männer-Regionalliga über die Bühne. Es mussten zwei Rennen absolviert werden, Swim+Run und Bike+Run. Viktoria als Aufsteiger in dieser dritthöchsten Liga überraschte mit dem neunten Platz. Triathlon Augsburg als Siebter des Vorjahres kam auf den zwölften Platz. Das Viktoria-Team bestand aus Stefan Lang, Christoph Feldner, Thomas Knodt, Philipp Meyer und Olaf Borsutzky. „Wir konnten erneut das Lokalderby gewinnen“, freute sich der Teamkapitän Alexander Klimek.

Das Quintett von Triathlon Augsburg bildeten Benjamin Zeller, François Brie, Stefan Jansen, Christopher Schumann und Christoph Mathes. „Wir waren diesmal nicht homogen aufgestellt“, meint der Vereinsvorstand Paul Wenninger. Viktoria liegt nun auf dem zehnten Tabellenrang vor Triathlon Augsburg auf Platz zwölf.

