Sportpolitik in Augsburg

17:43 Uhr

Entsteht im Gögginger Park ein 50-Meter-Hallenbad für Augsburg?

Plus In Sachen 50-Meter-Hallenbad wird viel diskutiert und es geht wenig voran. Nun hat Bauingenieur Rudolf Reisch als Entscheidungshilfe seine Vorstellungen zu Papier gebracht.

Von Andrea Bogenreuther

Rudolf Reisch ist ein Mann der Tat mit großem Interesse für die sportliche Entwicklung in der Stadt Augsburg. An einigen Sportbauten hat der Ingenieur mit seinem Planungsbüro bereits mitgewirkt wie etwa der Augsburger Fußball-Arena oder am Sport-, Fitness- und Wellnesszentrum des Post SV Augsburg. Nun würde Rudolf Reisch gern dazu beitragen, dass es bei einem anderen sportlichen Großprojekt in der Stadt endlich ein wenig schneller vorwärtsgeht: das viel diskutierte 50-Meter-Hallenbad.

