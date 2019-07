vor 24 Min.

Vorfreude und Anspannung beim TSV Schwaben Augsburg

Das Team von Trainer Martin Deibler startet am Samstag gegen Pipinsried in seine dritte Bayernliga-Spielzeit

Beim TSV Schwaben Augsburg sieht man mit Spannung und Vorfreude der dritten Bayernliga-Spielzeit entgegen, die für die Violetten am Samstag (18 Uhr im Ernst-Lehner-Stadion) mit der Partie gegen den Regionalligaabsteiger FC Pipinsried beginnt. Doch nach der vierjährigen Ära unter Sören Dreßler mit zwei Aufstiegen und dem erst mit einem Kraftakt zum Saisonende gesicherten Klassenerhalt in der abgelaufenen Saison steht ein neuer Mann an der Seitenlinie. Als Nachfolger für Dreßler wurde Markus Deibler (39) von Türkspor Neu-Ulm verpflichtet. Assistiert wird er von Gerald von Zehmen (51).

Die Resultate in der gut dreiwöchigen Vorbereitungszeit bewertet der neue Schwaben-Übungsleiter als durchwachsen, doch die Verbandspokal-Partie in Kottern, bei der die Schwaben mit 0:1 den Kürzeren zogen, macht Hoffnung: „Hier waren wir insgesamt auf Augenhöhe. Eine gute halbe Stunde war das spielerisch in etwa das Niveau, das ich erwarte“, so Deibler. Darüber hinaus gibt es weitere positive Aspekte. „Alle Spieler haben zu hundert Prozent mitgezogen, das Engagement war spürbar, es war eine hohe Trainingsbeteiligung zu verzeichnen. Wir haben bei unseren Neuzugängen mehrheitlich Perspektivspieler, die sich erst an das erhöhte Tempo und das spielerische Niveau in der Bayernliga gewöhnen und sich noch weiterentwickeln müssen“, konstatiert Markus Deibler.

So wird das Gerüst der Mannschaft überwiegend aus den bayernligaerfahrenen Routiniers um Raffael Friedrich, Philipp Baier, Gabriel Merane und den beiden Kapitänen Maximilian Löw und Constantin Schöttgen (Vize) bestehen. Im Kampf um die Torhüterposition als Nachfolger von Tobias Antoni hat Fabio Zeche gegen Robin Scheurer die Nase vorn. „Beide hatten eine faire Chance, sich in den Vorbereitungsspielen durch Leistung auszuzeichnen, letztlich hat sich Fabio Zeche knapp durchgesetzt. Diese Hierarchie ist jedoch nicht in Stein gemeißelt, Fabio muss in den Vorrundenpartien beweisen, dass er ein sicherer Rückhalt ist.“

Auftaktgegner ist ein harter Brocken

Als Auftaktgegner wartet am Samstag mit Pipinsried gleich ein schwerer Brocken. „Wenn man die Budgets vergleicht, ist es ein Kampf à la ‚David gegen Goliath‘. Pipinsried hat aus meiner Sicht noch einen stärkeren Kader zur Verfügung als in der Regionalliga-Spielzeit. Doch wir werden uns so vorbereiten, dass wir den Gegner ärgern und zugleich spielerische Akzente setzen können“, fordert Markus Deibler. Als Saisonziel haben die Schwaben einen einstelligen Tabellenplatz ausgegeben, dabei soll der Klassenerhalt frühzeitig gesichert werden. (chw)

Abgänge Tobias Antoni (Karriereende), Florian Heiß (TSV Meitingen), Fabian Krug (SV Cosmos Aystetten), Martin Wenni (SSV Anhausen), Dominik Schön (Ziel unbekannt), Marius Kefer (SV Griesbeckerzell), Simon Schurr (TSV Gersthofen).

Zugänge Fabio Zeche (FC Memmingen II) Lukas Glade (FV Illertissen II), Kenan Ersoy (SV Mering), Tiago Mendes (JFG Neuburg), Anton Bilic (TSV Rain II), Hajato Abe (TSV Göggingen), Benjamin Sakras (Cosmos Aystetten), Stefan Simonovic (SV Alsmoos-Petersdorf), Daniel Löffler (FC Stätzling)

