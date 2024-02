Augsburg muss beim Sportstättenbau "deutlich das Tempo erhöhen"

Plus Die Reaktionen aus der Politik auf die Priorisierungsliste im Augsburger Sportstättenbau sind unterschiedlich: Es gibt viel Zuspruch, aber auch Kritik.

Wie schnell und mit welchen Maßnahmen kann die Stadt Augsburg die angespannte Lage bei den Belegungszeiten der städtischen Sportanlagen und Bädern entschärfen? Diese Frage trieb die Mitglieder des Sportausschusses um, als ihnen Sportreferent Jürgen Enninger seine Priorisierungsliste für die kommenden Jahre vorstellte. Grundlage war der vor sieben Jahren erstellte Sport- und Bäderentwicklungsplan, der nun modifiziert und in entscheidenden Punkten an die aktuellen Bedürfnisse angepasst wurde.

Trotz vieler kleinerer zügig umsetzbarer Maßnahmen wie ein inklusives Sportfest, Sportstammtische und ein Bambini-Fußballturnier überstrahlt ein gravierendes Problem alles: zu wenig Raum für zu viele Sportsuchende. Das führt zu Ärger bei den Belegungszeiten und zur Überbeanspruchung der Rasenfußballplätze auf den Bezirkssportanlagen.