Boxen

vor 18 Min.

Augsburgerin Tina Rupprecht darf endlich wieder boxen

Plus Die Augsburger Boxerin Tina Rupprecht will am 10. Dezember in Heilbronn ihren WM-Titel verteidigen. 500 Tage sind seit ihrem letzten Kampf vergangen. Sportlich wie finanziell wird die Veranstaltung ein Drahtseilakt.

Von Andreas Kornes

Es geht familiär zu im Augsburger Boxstall Haan. Cheftrainer Alexander Haan hat seinen kleinen Sohn auf dem Arm. Der bekommt gerade Zähne und ist dementsprechend mies gelaunt. Davon abgesehen ist die Stimmung aber prächtig, denn das Aushängeschild der Haans, Boxerin Tina Rupprecht, darf endlich wieder kämpfen. Gegnerin ist am 10. Dezember die Peruanerin Rocio Gaspar. Es geht um Rupprechts Weltmeister-Gürtel.

