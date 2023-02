Darts

06.02.2023

Die Clochard-Darter Augsburg sind in der Bayernliga auf Augenhöhe

Plus Die Clochard Darter sind in die Steel-Dart-Bayernliga aufgesteigen und halten dort gut mit. Das mussten beim Heimspieltag zwei Spitzenteams erfahren. Dabei herrschte vorher Aufregung.

Von Robert Götz

Die Vorbereitung auf ihren Heimspieltag in der Bayernliga gegen SC Kreuz Bayreuth und Tabellenführer Finnigan’s Harp Nürnberg hatten sich die Clochard Darter Augsburg anders vorgestellt. Seit rund einem Jahr, nach dem Aufstieg aus der Landesliga, trugen sie ihre Doppel-Spieltage im Sportheim der MMB-SG Augsburg aus, doch Mitte vergangener Woche kam das Aus. „Wir mussten innerhalb von zwei Tagen unsere Scheiben und Bildschirme holen“, erzählt Vorstand Adrian Seidl. Und so kehrten die Darter in ihr Stammlokal zurück: in das Bismarck-Bistro im Augsburger Bismarck-Viertel. „Hier sind wir zu Hause, hier trainieren wir und hier spielen uns er andere Mannschaften. Aber eigentlich ist es als Spielstätte für die Bayernliga zu klein. Da besteht eine Mannschaft aus acht Spielern, in den Ligen darunter sind es nur vier“, erklärt Seidl, einer der Gründungsmitglieder der Clochard Darter und seit 36 Jahren der erste Vorsitzende des Vereins.

