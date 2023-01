FC Augsburg

Immer ein Herz für den Fußball und den FCA – Giacomo Belardi wird 75

Plus Giacomo Belardi hat nicht nur für den FC Augsburg gespielt, sondern an der Seite von Helmut Haller auch gemanagt. Mittlerweile bereist er lieber die Welt.

Von Herbert Schmoll

Ihn als Weltenbummler zu bezeichnen, wäre etwas übertrieben. Doch dass Giacomo Belardi gerne unterwegs ist, das geht schon aus seinem Lebenslauf hervor. In Rom geboren, in Augsburg aufgewachsen und später in den USA und Italien beruflich tätig. Am Dienstag feiert der ehemalige Spieler und Funktionär des FC Augsburg seinen 75. Geburtstag.

