Fußball-Bayernliga

17.12.2022

Bayernliga: Türkspor Augsburg bleibt weiterhin im Krisenmodus

Plus Fußball-Bayernligist Türkspor Augsburg steckt in der Krise. Dem Club droht die Relegation, wenn man nach der Weihnachtspause nicht schnellstmöglich die Kurve bekommt.

Von Fabian Kapfer Artikel anhören Shape

In der Krise steckt Türkspor Augsburg nicht erst seit dieser Saison. Bereits in der vorigen Spielzeit musste der Augsburger Bayernligist bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen. Nun steht Türkspor schon wieder im Tabellenkeller. Und das noch abgeschlagener. Bei 14 Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz ist es schwer vorstellbar, dass Türkspor noch ohne Abstiegsrelegation den Klassenerhalt in der Bayernliga packt. Vielmehr besteht die Gefahr, sogar nach ganz unten zu rutschen. Der letzte Tabellenplatz, der den direkten Abstieg bedeuten würde, ist nur vier Punkte entfernt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen