TSV Schwaben Augsburg überwintert an der Tabellenspitze

Plus Bayernligist siegt 1:0 gegen den FC Pipinsried und profitiert vom Ausrutscher des TSV Landsberg. Ligakonkurrent Türkspor Augsburg kassiert zwei Platzverweise und bleibt in Abstiegsgefahr.

Beim letzten Heimspiel im Kalenderjahr 2023 demonstrierten die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwaben Augsburg noch einmal ihre Heimstärke und bezwangen den FC Pipinsried mit 1:0 (1:0). Es war der neunte Heimsieg. Durch die überraschende 1:2-Niederlage des TSV Landsberg beim Schlusslicht Kirchheimer SC überwintert die Ostrzolek-Elf mit 46 Punkten auf Platz eins. Türkspor Augsburg bleibt nach dem 0:2 beim TSV Nördlingen in Abstiegsgefahr.

Schon nach 14 Minuten brachte Maximilian Heiß seine Farben nach einer scharfen Freistoßflanke mit anschließendem Torraumgewühl in Front. Dass dies das goldene Tor bleiben sollte, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar. Ex-Schwaben-Akteur Kevin Gutia kam dem Ausgleich mit einem Abschluss aus elf Metern (43.) sowie einem Pfostentreffer am nächsten (45.).