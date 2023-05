TSV Schwaben Augsburg will sich am Gegner hochziehen

TSV Schwaben Augsburg trifft auf eine Bayernliga-Spitzenmannschaft. Türkspor muss für lange Zeit auf einen Schlüsselspieler verzichten und wechselt den Torwart.

Guter Gegner, gute Leistung. Immer wenn es in dieser Saison gegen die Spitzenteams der Bayernliga ging, zeigten die Fußballer des TSV Schwaben Augsburg(8. Platz/47 Punkte), was in ihnen steckt. Am Samstag (14 Uhr/Ernst-Lehner-Stadion) gibt der Tabellenvierte SV Kirchanschöring (55. Punkte) seine Visitenkarte ab und daher rechnet Schwabentrainer Janos Radoki wieder mit einem ordentlichen Auftritt der Seinen.

„Kirchanschöring besitzt eine gute Truppe, die sind noch im Kampf um den zweiten Tabellenplatz dabei“ glaubt der Fußballlehrer, dass die Mannschaft von Trainer Mario Demmelbauer noch im Aufstiegsrennen mitmischen kann.

Schwaben-Trainer Janos Radoki hofft auf Leistungssteigerung

„Ich hoffe, dass wir uns am Gegner steigern können“, sagt Trainer Radoki, der ebenso wie sein Stellvertreter Roland Bahl mit dem letzten Auftritt seines Team beim VfR Garching ganz und gar nicht zufrieden war. Personell sieht es bei den Violetten allerdings wieder besser aus. Die zuletzt kränkelnden Benedikt Krug und Marco Zupur sind wieder fit, fehlen wird gegen den Gast aus dem Landkreis Traustein neben den Langzeitverletzten Leib und Schmoll noch Timothee Diowo.

Türkspor Augsburg will Abstiegsrelegation vermeiden

Türkspor Augsburg will hingegen dringend wieder zurück in die Spur finden. Schließlich steht nach der Saison die Abstiegsrelegation an. Da macht es wenig Mut, dass vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den FC Deisenhofen (Anpfiff 15 Uhr) zuletzt fünf Spiele am Stück verloren wurden. Das kratzt am sehr ehrgeizigen Trainer Servet Bozdag. „Wir wollen wieder gewinnen, auch wenn es in der Liga für uns um nichts mehr geht“, betont er vor dem Aufeinandertreffen.

Dennoch ist der Fokus nach den Hiobsbotschaften zuletzt auf der Relegation. „Wir müssen natürlich schauen, dass unsere Spieler da fit sind“, sagt der Türkspor-Coach. Bei Giovanni Goia wird das definitiv nicht klappen. Der flexible und stets gesetzte Mittelfeldspieler fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus. Das sei für alle „super schlimm“ klagt Bozdag. Zudem wird Jeton Abazi (Muskelfaserriss) ebenso noch etwas fehlen.

Torhüter Thomas Reichlmayr wurde von Türkspor zurückgeholt

Auf der Torwartposition hat Türkspor mit Thomas Reichlmayr einen inaktiven Spieler reaktivieren können. „Er hat berufsbedingt pausiert und wir hatten nur einen Torwart. Wir brauchen ihn und er hat sofort zugesagt. In der Relegation kann er für uns sehr wichtig werden“, sagt Bozdag. Sein Debüt gab er im vergangenen Spiel gegen Dachau. Dem bisherigen Stammkeeper Batuhan Tepe blieb da bereits nur der Platz auf der Ersatzbank.