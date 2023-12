Verteidigt Türkspor Augsburg seinen Futsal-Titel?

Türkspor Augsburg will am Freitag seinen Titel als Futsal-Meister der Stadt Augsburg und des Landkreises Aichach-Friedberg verteidigen. Favoriten sind aber andere.

Dass im Fußball die zweite Garnitur oft die erste Geige spielt, ist nichts Ungewöhnliches. Beispiel: Bei der gemeinsamen Endrunde der Futsal-Kicker der Stadt Augsburg und des Landkreises Aichach-Friedberg gewann vor einem Jahre die Reserve des Bayernligisten (Kreisklasse) in Dasing den Titel. Auch in diesem Winter konnten sich die Türkspor-Kicker wieder für das Finalturnier qualifizieren, wo sie am Freitag (ab 17.30 Uhr/Endspiel: 21.45 Uhr) in der Dasinger Dreifachhalle auf die Bezirksligisten TSV Haunstetten, FC Stätzling und den Kreisligavertreter FC Affing treffen.

"Starke Gegner", sagt Servet Bozdag, sportlicher Leiter bei Türkspor und fügt an "wir treten wieder mit der zweiten Mannschaft an." Eine ganz junge Mannschaft werde man aufs Hallenparkett schicken, fügt der Manager an "vielleicht mit einem oder zwei Akteuren, die ab und an zum Kader der ersten Mannschaft gehören". Bozdag freut sich auf das Finale, wohl wissend, dass auch das Niveau unter dem Dach nicht mehr mit dem früherer Zeiten zu vergleichen ist. Bereits in der Gruppe treffen die Türken auf den Lokalrivalen TSV Haunstetten. Auch der Bezirksligist zieht nicht alle personellen Register. "Bei uns wird der Nachwuchs spielen", erklärt Abteilungsleiter Marc Riedl. "Die Jungen spielen gerne Futsal" hat der Fußballchef bei den wöchentlichen Trainingseinheiten mit den eigenen A-Jugendlichen erkannt. Trotzdem, zum Kreis der Titelaspiranten zählt er seine "jungen Wilden" nicht. Er hält den SV Mering für den Top-Favoriten. "Die haben einige herausragende Kicker in ihre Reihen", stell Riedl fest.

Im eigenen Verein gibt es in Haunstetten noch einen personellen Wechsel. Der Trainer der zweiten Mannschaft, Günter Seiler, wechselt mit Beginn der Frühjahrsrunde zum Kreisligisten Kissinger SC. "Wir haben ihm die Freigabe erteilt", erzählt Riedl, "schließlich ist Kissing sein Heimatverein."

Insgesamt haben sich vier Augsburger Klubs für die Endrunde unter dem Dasinger Hallendach qualifiziert. Neben Türkspor und Haunstetten sind dies der FC Alba (Kreisklasse) und der FC Öz Akdeniz (A-Klasse). Die beiden Vereine spielen wohl eine Außenseiterrolle.

Gruppe A: SV Mering, SV Alba Augsburg, FC Öz Akdeniz, TSV Dasing. - Gruppe B: FC Affing, FC Stätzling, TSV Haunstetten, Türkspor Augsburg.

Landkreis Augsburg Auch im Landkreis Augsburg findet das Futsal-Finale am Freitag (17 Uhr) in Neusäß statt. Qualifiziert haben sich für die Endrunde, Gruppe A: Titelverteidiger TSV Bobingen, TSV Diedorf, TSV Neusäß, TSV Täfertingen. - Gruppe B: CSC Batzenhofen-Hirblingen, ASV Hiltenfingen, TSV Lützelburg, SV Cosmos Aystetten.