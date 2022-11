Hallenfußball

25.11.2022

Der Budenzauber rund um Augsburg hat Probleme

Im Jahr 2019 gab es die letzten Hallenturniere im Raum Augsburg wie hier bei der Vorrunde in Neusäß. In abgespeckter Form mit 23 Vereinen soll es in diesem Jahr weitergehen.

Plus Interesse am Hallenfußball ist bei Fans wie Vereinen stark rückläufig. Einige wollen dennoch spielen, Türkspor Augsburg gehört zu den Favoriten.

Viele Fußballvereine befinden sich schon in der Winterpause, für einige andere beginnt die Auszeit in den kommenden Wochen. Eine ganze Reihe von ihnen wechselt nach zweijähriger Coronapause nun in die Hallen. Bei weitem nicht mehr so viele wie noch vor zehn oder zwanzig Jahren. Denn der Budenzauber hat Probleme. Seit der Umstellung im Winter 2013/14 auf Futsal sind nicht nur die Zuschauerzahlen rückläufig, sondern auch die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften. Beinahe schon dramatisch war die Entwicklung in der Stadt Augsburg und im Landkreis Aichach-Friedberg. Dort wurde schon vor der Pandemie mangels Interesse eine gemeinsame Meisterschaft durchgeführt.

