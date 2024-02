Handball

Haunstetter Handballerinnen bestehen auch im Hexenkessel

Plus Drittliga-Handballerinnen gewinnen beim Favoriten SG Schozach/Bottwartal mit 35:32 und lassen sich auswärts auch von einer lautstarken Kulisse nicht beeindrucken.

Von Herbert Vornehm

In blendender Verfassung präsentierten sich erneut die Drittliga-Handballfrauen des TSV Haunstetten: Am Samstagabend gelang den Gästen aus Augsburg mit einem überraschenden 35:32 (18:17)-Auswärtssieg bei der SG Schozach/Bottwartal nach dem 27:24-Heimerfolg gegen den hohen Favoriten der nächste Coup.

In der voll besetzten Langhanshalle Beilstein (südlich von Heilbronn) zeigten sich die Haunstetterinnen wieder einmal von ihrer besten Seite und setzten dem enormen Offensivdruck der Gastgeberinnen von Anfang an ein aufopferungsvolles Zweikampfverhalten entgegen. Aber auch vorne fand man immer wieder die richtigen Lösungen, sodass Schozach erheblich Mühe hatte, die Auseinandersetzung an sich zu reißen. Mit dem Halbzeitpfiff gelang Patricia Link hier sogar mit einem Gewaltwurf das 18:17 und die euphorischen Fans der SG waren auch erst einmal ausgebremst.

