Augsburger Kanuslalom-Elite startet perfekt ins Olympiajahr

Plus Die Augsburger Kanutinnen und Kanuten überzeugen beim ersten Testrennen des Jahres gegen internationale Konkurrenz im Trainingslager auf der Insel La Réunion.

Ein überzeugender Start ins Olympiajahr ist den Slalomkanutinnen und -kanuten aus Augsburg gelungen. In der Mitte ihres dreiwöchigen Trainingslagers auf der Insel La Réunion im Indischen Ozean gab es für die deutsche Kanuslalom-Elite die Gelegenheit, sich erstmals in diesem Jahr einem Wettkampf mit der internationalen Konkurrenz zu stellen und eine Standortbestimmung zu bekommen. Das Ergebnis: Die deutschen Paddlerinnen und Paddler zeigten sich bereits in starker Form und belegten in drei von vier Disziplinen Treppchenplätze.

Allen voran Elena Lilik von Kanu Schwaben Augsburg, die das Rennen im Canadier Einer weiblich vor ihrer deutschen Teamkollegin Andrea Herzog (Leipzig) gewann. In Liliks zweiter Disziplin, dem Kajak Einer weiblich, gab es gleich einen deutschen Dreifach-Erfolg. Lilik selbst paddelte auf Rang zwei – vor ihre jüngere Schwester Emily Apel und hinter ihre Augsburger Trainingspartnerin und Olympiasiegerin Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach), die überlegen die K1-Wertung gewann.

