Augsburger Radprofi Georg Zimmermann führt deutsches Rad-WM-Team an

Plus Der Augsburger Radprofi Georg Zimmermann fährt für Deutschland bei der Rad-WM in Australien. Doch zuvor startet er auf einem anderen Kontinent.

Eine WM-Teilnahme ist für Georg Zimmermann immer eine große Ehre. Zweimal, 2020 und 2021, trug der Augsburger Radprofi schon das deutsche Trikot bei Männer-Weltmeisterschaften, aber über die Nominierung für die Rad-WM im australischen Wollongong (bei Sidney) vom 18. bis 25. September hat sich der 24-Jährige besonders gefreut. Denn Bundestrainer Jens Zemke hat Zimmermann (Intermarché) zusammen mit Nikias Arndt (DSM) als Kapitäne auserkoren.