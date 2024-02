Sportakrobatik

vor 48 Min.

Augsburger Sportakrobatik-Verein hat Großes vor

Die Augsburger Sportakrobatinnen Gloria Bau, Sabrina Wilbold und Milla Neumayer nahmen an der Europameisterschaft in Bulgarien teil. Im Jahr 2027 will der Verein die Titelkämpf nach Augsburg holen.

Plus SAV Augsburg-Hochzoll arbeitet daran, die European Championships 2027 in die Fuggerstadt zu holen. Am Mittwoch werden die Pläne im Sportbeirat präsentiert.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Der Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll (SAV) hat Großes vor: er will die Acrobatics European Championships 2027 in die Fuggerstadt holen. Um dieses Event optimal vorbereiten zu können, ist das Führungsteam um den 1. Vorsitzenden Alexander Baur schon in die Planungsphase eingetreten und will am Mittwoch bei der Sitzung des Sportbeirats (19 Uhr/Kanuleistungszentrum) die Fachverbände und Vereine über den aktuellen Stand informieren. Der Termin steht bereits fest: vom 18. bis 28. Mai 2027 sollen die Wettkämpfe über die Bühne gehen.

Weil die klassischen Augsburger Sportstätten mit ihrer Infrastruktur derzeit nicht für die Durchführung einer solchen sportlichen Großveranstaltung geeignet sind, hat sich der SAV Augsburg in Richtung Messe orientiert. Dort kann die Anbindung über öffentliche Verkehrsmittel, der Autobahn (B17-Zufahrten) sowie die Nähe zum Münchner Flughafen bestens genutzt werden, Hotels in der Innenstadt ließen sich gut erreichen und Parkplätze seien in ausreichender Zahl vorhanden, zählt Alexander Baur die Vorteile des Standorts auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen