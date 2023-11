Sportakrobatik

Junge Sportakrobatinnen bewähren sich auf der Wettkampfbühne

Erfolgreich war die Jugend des SAV Augsburg-Hochzoll in der Sportakrobatik bei den deutschen Nachwuchsmeisterschaften in Ebersbach.

Plus Nachwuchsformationen des SAV Augsburg-Hochzoll räumen beim Pokalturnier in Ebersbach vordere Plätze ab.

Für jede Altersklasse veranstaltet der Deutsche Sportakrobatikbund deutsche Meisterschaften. So im Nachwuchsbereich beim 1. DSAB KFL-Pokal in Ebersbach, an dem eine Vielzahl an Sportlerinnen und Sportlern aus dem gesamten Bundesgebiet teilnahm, darunter drei Damenpaare aus Augsburg. Begleitet wurden die Sportlerinnen von Sara Fischer, Jana Semenchenko, Anna Lena Müller und Miyuki Nguyen. Nicht nur die Sportlerinnen machen dem Verein viel Freude durch ihre guten Ergebnisse, sondern auch die sehr engagierten Nachwuchstrainerinnen.

Nur ein gemeinsames Training für die Augsburger Sportakrobatik-Formation Grünaug/Mengele

Als erste Formation aus Augsburg gingen Martha Grünaug und Luisa Mengele auf die Wettkampffläche. Aufgrund einer Erkrankung von Mengele hatte das Paar nur ein gemeinsames Training, um sich vorzubereiten. Trotzdem turnte das Duo alles sauber und verbesserte sich an Stellen, die noch beim letzten Wettkampf unsicher oder wackelig waren. Ein gelungener Start für Augsburg, denn die beiden erhielten 22,53 Punkte und waren damit sehr lange auf dem dritten Platz. Am Ende wurden sie in einem großen Starterfeld Vierte.

