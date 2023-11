Sportpolitik

06:21 Uhr

Augsburger Fußballprojekt "Mädchen an den Ball" soll auch 2025 weitergeführt werden

Plus Sportreferent Jürgen Enninger ist zufrieden mit der Entwicklung des leicht zugänglichen Angebots für Sechs- bis 16-Jährige. Die Kosten übernimmt weiterhin die Stadt.

Bei der Stadt Augsburg wird es als Erfolg gewertet, das Projekt "Mädchen an den Ball", das nun auch im Jahr 2025 fortgeführt werden soll. Das niederschwellige Fußballangebot, das für die Teilnehmerinnen kostenfrei ist und keine Vereinsmitgliedschaft erfordert, wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein biku e. V. München seit dem 1. März 2023 einmal wöchentlich auf der Anlage des TSV Pfersee angeboten. Deutschlandweit seien in Augsburg mit 33 die meisten Mädchen bei der Auftaktveranstaltung dabei gewesen, beschrieb Sportreferent Jürgen Enninger bei der Sitzung des Sportausschusses das große Interesse an dem Projekt.

Bis zum August konnten 74 Mädchen gewonnen werden. Erwartungsgemäß seien die Zahlen mit der Zeit aus den unterschiedlichen Gründen zurückgegangen, sei es durch Wechsel in einen Verein, durch schulische Verpflichtungen oder andere Präferenzen, musste Enninger aber doch einräumen.

