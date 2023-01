Volleyball

vor 19 Min.

Zur Hallenparty serviert die DJK Hochzoll einen Volleyball-Krimi

Partystimmung beim Jubiläumsspieltag: Die Volleyballabteilungsleitung der DJK Augsburg-Hochzoll in Person von Sonja Meinhardt und Fabian Brenner nahmen eine Jubiläumstorte entgegen, während sich die Spielerinnen im Hintergrund über den 3:2-Sieg gegen Ansbach freuen.

Plus Die Hochzoller Volleyballerinnen feiern ihr Zehnjähriges in der Dritten Liga. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das keine Selbstverständlichkeit ist.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Um ein Haar hätte sich der TSV Ansbach als Partycrasher erwiesen. Da wollten die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll nach dem sportlichen Duell gegen den Tabellenletzten mit Sekt auf ihre zehnjährige Zugehörigkeit zur Dritten Liga anzustoßen, hatten ehemalige Spielerinnen, Sponsoren und Weggefährten eingeladen und die heimische Zwölf-Apostel-Halle rappelvoll gemacht – und gerieten beinahe in die Verlegenheit, gegen den TSV Ansbach zu verlieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

