Welterbe: Stadt Augsburg ist nach Schlüsselübergabe wieder Herrin über Unteren Brunnenturm

Nach 101 Stufen wird es emotional. Siegfried Schmid, der vor 25 Jahren den historischen Unteren Brunnenturm am Liliom gemietet und liebevoll saniert hat, übergibt am höchsten Punkt des Gebäudes Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) symbolisch die Schlüssel. „Es ist eine Mischung aus Freude und Wehmut“, sagt Schmid. Ab dem kommenden Jahr ist die Stadt wieder offiziell Herrin über den historischen Turm, der Teil des Welterbes ist. Dieser soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zuvor braucht es aber noch ein Ausstellungskonzept und die nötigen finanziellen Mittel.

Ende der 80er Jahre hatte Schmid eine Idee, die er noch heute als „eigentlich blödsinnig“ bezeichnet. Er entschied sich, den historischen Brunnenturm von der Stadt zu mieten. Bilder von damals belegen: Der Turm glich einer Ruine. „Aber ich war verliebt und Verliebte machen unlogische Dinge“, schwärmt der 75-Jährige. Schmid war damals ein umtriebiger Mann in Augsburg. Er führte ein erfolgreiches Treppengeschäft, war Ideengeber des Wertachbrucker Thorfestes, Vorsitzender des Turnvereins Augsburg sowie Obermeister der Schreinerinnung. Und er liebte historische Gebäude und Treppen. Die Stiegen im Unteren Brunnenturm wurden im 18. Jahrhundert von Stadtbaumeister Caspar Walter eingebaut.

Augsburger Unterer Brunnenturm diente einst der Wasserversorgung der Bischofsresidenz

Der mehr als 600 Jahre alte Turm habe es ihm sofort angetan, sagt Schmid. Er wurde um 1500 über einem ehemaligen Wachturm erbaut, diente zunächst der Wasserversorgung der Bischofsresidenz, dann des ganzen Domviertels. Er war mit dem Pumpenhaus (an der Stelle des heutigen Liliom) und der Kanalbrücke das zweitgrößte und zweitälteste Wasserwerk. Nicht nur in Augsburg, sondern in ganz Mitteleuropa. Nur die Anlage am Roten Tor ist älter. Beide gehören zum Weltkulturerbe.

Schmid steckte eine Heidensumme in die Sanierung des Turmes. Heizung, Strom, Wasserleitungen – all das gab es damals nicht. Nur das schlichte Gemäuer stand. „Ich weiß nicht mehr, wie viel ich hineingesteckt habe. Aber das ist auch gut so“, sagt er heute. Es dürften mehrere hunderttausend Euro gewesen sein. All das für eine Liebhaberei. Denn durchgehend durfte Schmid mit seiner Familie nicht in dem Turm leben. Städtische Auflagen verbieten es, den Turm dauerhaft zu bewohnen. So nutzte er ihn für die Ferien. Noch heute stehen Betten in den schmalen Zimmern am Aufgang. Schmid lebt mittlerweile mit seiner zweiten Frau in der Schweiz. „Wenn wir in Augsburg zu Besuch waren, haben wir hier geschlafen“, erzählt er.

Sanierungskosten für Fassade und Balustrade liegen bei 250.000 Euro

Künftig wird hier niemand mehr schlafen. Die Stadt übernimmt den denkmalgeschützten Turm. Er soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. In welcher Form, ist noch unklar, wahrscheinlich ist eine Nutzung als Ausstellungsort. Obwohl sich das Gebäude auf den ersten Blick in einem guten Zustand befindet, besteht Sanierungsbedarf. Für Fassade und Balustrade lägen die Sanierungskosten nach aktuellen Schätzungen bei rund 250.000 Euro, sagt Ralf Schmidtmann, Leiter des Liegenschaftsamtes. Die Kosten für die Sanierung des Innenbereichs sind noch unklar. Diese hängen vom künftigen Nutzungskonzept ab.

„Es ist beeindruckend, wenn man die hunderte Jahre alte Treppe hinaufgeht“, sagt Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) bei der Schlüsselübergabe. „Es ist gelebte Geschichte.“ Man werde sich nun Gedanken machen, wie sich der Turm in das Augsburger Welterbe-Ensemble integrieren lasse. Einen konkreten Zeitplan für die Sanierungsarbeiten gebe es aktuell noch nicht. Bevor Schmid die 101 Stufen vom Turm wieder hinabsteigt, zeigt er auf ein Kreuz an der Wand. „Hier oben habe ich viele Stunden beim Beten verbracht.“ Er sei dankbar, dass sein Turm nun in wertschätzende Hände übergehe.