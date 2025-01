Stadt Augsburg zieht sich bei „X“ zurück

Die Stadt Augsburg wird sich von der zunehmend umstrittenen Socia-Media-Plattform „X“ verabschieden. Das erklärte eine Sprecherin am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion. Zu den konkreten Gründen äußerte sich die Stadt noch nicht, allerdings dürfte die veränderte Ausrichtung der Plattform (früher Twitter) seit ihrem Kauf durch US-Milliardär Elon Musk vor einem Jahr eine Rolle spielen.

Stadt Augsburg ist seit Weihnachten nicht mehr auf X aktiv

Zuletzt kehrten immer mehr Organisationen und öffentliche Körperschaften aus Deutschland „X“ den Rücken. Das Bundesverteidigungsministerium gab am Mittwoch bekannt, seinen Account ruhen zu lassen, weil ein sachlicher Austausch dort kaum mehr möglich sei. Zuletzt erklärten 60 Hochschulen und Wissenschaftsinstitutionen ihren Rückzug von X - man stehe für eine faktenbasierte Kommunikation und nicht für durch Algorithmen rechtspopulistisch verzerrte Diskurse. Die Stadt Augsburg hatte ihren Account zuletzt vor Weihnachten mit neuen Inhalten versehen, seitdem ruhen dort die Aktivitäten. Angesichts der Beleidigungen von deutschen Politikern durch Musk und seines Live-Talks mit AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel hatte die Debatte in den vergangenen Wochen an Brisanz gewonnen.

Augsburgs OB Weber zu X: „Mit demokratischen Werten nicht mehr zu vereinen“

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) hat ihren privaten Account bei X bereits gelöscht. Weber postete dort persönlich Botschaften an die Stadtgesellschaft, mit dem städtischen Account stand ihr Konto in keinem Zusammenhang. „Die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Plattform X sind beunruhigend und mit demokratischen Werten nicht mehr zu vereinen“, so Weber auf Anfrage. Das sei der finale Anstoß gewesen, ihren ohnehin wenig genutzten Account zu löschen.

Die Universität Augsburg gehört nicht zu den Hochschulen, die sich jetzt von „X“ verabschieden. Allerdings wird der Account dort seit etwa einem Jahr nicht mehr mit neuen Inhalten bestückt und ruht. Sprecherin Manuela Rutsatz erklärt, dass die Kommunikation mit Blick auf die Zielgruppe, nämlich (Wissenschafts-)Journalisten, kaum mehr funktioniert habe. „Das war ziemlich kurz nach der Übernahme durch Musk deutlich geworden“, so Rutsatz. Den Account lösche man vorerst aber nicht, um auf der Plattform auffindbar zu bleiben.