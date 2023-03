Streik heute: Was bedeutet das für den Raum Augsburg?

Heute steht der Verkehr still: Verdi und EVG streiken gemeinsam. Das hat auch für Augsburg weitreichende Folgen.

Am 27. März 2023 kommt es in Deutschland zu einem Verkehrschaos. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben zu einem gemeinsamen Streik aufgerufen. Doch was bedeutet ein solch heftiger Warnstreik für die Augsburgerinnen und Augsburger?

Streik heute: Wie stark könnte Augsburg betroffen sein?

Die Folgen eines gemeinsamen Streiks von EVG und Verdi sind weitreichend. Auch für den Verkehr in und um Augsburg. Insgesamt sind 230.000 Beschäftigte bei der Bahn, dem öffentlichen Nahverkehr und an Flughäfen betroffen. In Frankfurt und München findet kein regulärer Passagierverkehr statt. Die Deutsche Bahn stellt den Fernverkehr bundesweit ein und auch im Regionalverkehr fährt kaum ein Zug, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Besonders viele Menschen dürften in Augsburg durch die Arbeitsniederlegung beim ÖPNV und im Zugverkehr betroffen sein. Viele Züge in und um Augsburg fallen aus. Bei den Verbindungen, welche noch genutzt werden können, kommt es zudem zu langen Wartezeiten.

Das Unternehmen Go Ahead, das die Bahnlinien nördlich und westich von Augsburg betreibt, steht nicht auf dem Streikplan. Dort gelten Tarifverträge mit der Gewerkschaft GDL. Der Betrieb ist dennoch nicht garantiert, weil auch das Stellwerkspersonal der Deutschen Bahn streikt.

Die Bayerischen Regiobahn ( BRB), die unter anderem die Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ingolstadt betriebt, stellte sich auf den Streiktag am Montag ein. Das Unternehmen geht davon aus, dass am Montag kein Betrieb möglich sein wird.

Sowohl die BRB als auch Go Ahead appellieren, nach Möglichkeit am Montag keine Fahrt im Nahverkehr zu planen. Das gilt sowohl für Pendlerinnen und Pendler, die wenn möglich im Homeoffice bleiben sollten, als auch für Schulen, die die Möglichkeit haben, auf Homeschooling zu setzen.

Streik heute: Nahverkehr in Augsburg kommt zum Erliegen

Noch schwerwiegender wird am Montag für viele Personen wohl die Tatsache sein, dass der Augsburger Nahverkehr (ÖPNV) zu großen Teilen still steht. Verdi und EVG gaben bekannt, dass Bayern eines von sieben Bundesländern ist, in denen der ÖPNV von den Streiks betroffen sein wird.

"Der Nahverkehr der swa in Augsburg wird fast vollständig zum Erliegen kommen", hieß es in einer Mitteilung der swa und des AVV: "Die swa bitten die Fahrgäste, sich auf die Situation einzustellen und vorsorglich auf andere Verkehrsmöglichkeiten umzusteigen." Einen Notfahrplan gibt es demnach nicht. "Die swa bitten die Fahrgäste auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Außerdem können die 500 Leihräder der swa von Fahrgästen mit einem ÖPNV-Abo eine halbe Stunde auch mehrmals am Tag kostenlos genutzt werden", ist in der Mitteilung zu lesen.

Rund um den Regionalbusverkehr des AVV gibt es bessere Nachrichten. Dieser wird zu großen Teilen von privaten Busunternehmen bedient, welche nicht von den Streiks betroffen sind. Folgende AVV-Linien dürften allerdings von dem Streik betroffen sein:

210, 211, 212, 511, 512, 640, 641, 700, 704, 705, 706, 707, 712, 840

Die Buslinien der GVG werden am Streiktag normal bedient.

Streik heute in Augsburg: Auch auf der Autobahn kann es zu Beeinträchtigungen kommen

Neben dem Fern- und dem Nahverkehr sind auch der Flugverkehr stark beeinträchtigt. Beispielsweise an den Flughäfen in München und Memmingen. Außerdem kann es auf Autobahnen zu Beeinträchtigungen kommen. Da die Autobahngesellschaft des Bundes streikt, werden beispielsweise Tunnel gesperrt. Dann könnten auch Pendler betroffen sein. Beispielsweise Augsburgerinnen und Augsburger, die in München arbeiten, oder umgekehrt.

Streik heute könnte auch Kitas in Augsburg treffen

Wie die Stadt am Freitag mitteilte, könnte der Streik am Montag auch Auswirkungen auf Kitas in Augsburg haben. "Die Kita-Leitungen versuchen sich im Hinblick auf mögliche betroffene Kolleginnen und Kollegen bestmöglich auf Verspätungen und Ausfälle einzustellen, sodass weitestgehend eine vollumfängliche Betreuung gewährleistet werden kann", hieß es in einer Mitteilung.

Familien werden trotzdem gebeten, sich vorsichtshalber nach Möglichkeit nach einer alternativen Betreuung umzusehen oder ihr Kind am Montag früher von der jeweiligen Einrichtung abzuholen. Das Amt für Kindertagesbetreuung informiert aktuell über die Eltern-App KidsFox über den jeweiligen Sachstand.

Streik in der Region rund um Augsburg

