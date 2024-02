Augsburg

"Ist eh' schon schäbig hier": So reagieren Anwohner auf neuen Süchtigen-Standort

Plus Ein möglicher neuer Standort für den Süchtigentreff in Oberhausen ist gefunden. Die Reaktionen vor Ort fallen unterschiedlich aus. Ein Unternehmen hat Sorge.

Von Ina Marks

Vlad ist seit 30 Jahren heroin- und kokainabhängig. Der Familienvater besucht regelmäßig den Be-Treff am Oberhauser Bahnhof, weil sich in der Nähe sein Substitutionsarzt befindet. Dass die Anlaufstelle für Drogensüchtige wohl kommendes Jahr in das alte Pfarrhaus der Kirche St. Johannes bei der Wertachbrücke ziehen soll, findet der 48-Jährige als Betroffener "richtig gut". Vlad (Name geändert) erklärt auch warum. Doch nicht alle sind mit dem neuen Standort an der Donauwörther Straße glücklich. Anwohner äußern Sorgen, auch beim ansässigen Modehaus Jung hat man Bedenken.

Es ist die große Neuigkeit für den Stadtteil Oberhausen. Nach monatelanger Suche nach einer neuen Örtlichkeit für den Drogenkontaktladen Be-Treff, scheint sie, wie berichtet, mit dem alten Pfarrhaus der Kirche St. Johannes gefunden. Die Stadt will dort suchtkranken Menschen ein größeres und verbessertes Angebot bieten und zugleich die bisherige Lage am Helmut-Haller-Platz verbessern. Die Situation hatte sich am Oberhauser Bahnhof zugespitzt – wie, das zeigt allein der Besuch am Freitagvormittag.

