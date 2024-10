Die Feuerwehr hat künftig mehr Platz in der Berliner Allee

Wer die Telefonnummer 112 anruft, landet bei der Integrierten Leitstelle (ILS) in Augsburg. Die Beschäftigten saßen viele Jahre lang in der Hauptfeuerwache an der Berliner Allee. Vor Kurzem folgte der Umzug in den Glaspalast. Für die Leitstelle ist weit mehr Platz vorhanden. Was passiert nun mit den freigewordenen Flächen in der Berliner Allee? Einen Schnellschuss wird es jedenfalls nicht geben.

720 Quadratmeter sind es in der Hauptfeuerwache. Anselm Brieger, Sprecher der Berufsfeuerwehr, informiert auf Anfrage: „Die Fläche ist aufgeteilt in die eigentliche Leitstelle, einen Vorraum, fünf Büros sowie eine Teeküche und Sanitärräume.“ Zum Vergleich: Am neuen Standort in der dritten Etage des Glaspalasts sind es 1400 Quadratmeter Gesamtfläche. Brieger sagt, dass sich die Verantwortlichen eine Lösung für die Berliner Allee überlegen: „Die Entscheidungsfindung ist noch nicht abgeschlossen und wird sich im Laufe des Jahres 2025 herauskristallisieren.“

Icon Vergrößern Das sind im Glaspalast die neuen Räume der Integrierten Leitstelle. Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Das sind im Glaspalast die neuen Räume der Integrierten Leitstelle. Foto: Michael Hörmann

Die Hauptfeuerwache nahe des Schlachthofareals liegt vergleichsweise zentral. Über die Berliner Allee sind die Fahrzeuge bei Einsätzen zügig einsatzbereit. Verwaltungsgebäude und Alarmdienstgebäude haben zusammen 6200 Quadratmeter Fläche. Allein die Fahrzeughalle umfasst 1400 Quadratmeter. Auf der Hauptfeuerwache sind rund 35 Einsatzfahrzeuge stationiert. Hinzu kommen über zehn Abrollbehälter mit weiterer Sonderausrüstung für verschiedene Einsatzlagen, sowie mehrere Anhänger wie zum Beispiel ein großer Lichtmast mit integriertem Stromaggregat. Auf der Hauptfeuerwache verrichten einschließlich der Verwaltung etwa 170 Einsatzbeamte und Verwaltungsmitarbeiter ihre Tätigkeiten. Die Feuerwehr Augsburg besteht aus Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr Augsburg ist die drittgrößte Berufsfeuerwehr Bayerns. Sie ist Teil des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz.

Insgesamt hält die Stadt derzeit täglich 38 Einsatzbeamte für den Ernstfall bereit. Zudem stehen etwa 500 ehrenamtliche Einsatzkräfte zur Verfügung, die über acht Freiwillige Feuerwehren im Stadtgebiet verteilt sind. Der frei gewordene Platz schafft neue Nutzungsmöglichkeiten in der Berliner Allee. Brieger sagt: „Derzeit sind die Platzverhältnisse aus unserer Sicht ausreichend.“

Integrierte Leitstelle ist zuständig für 940.000 Einwohner

Die Integrierte Leitstelle steht rund um die Uhr für die 940.000 Einwohnerinnen und Einwohner zur Verfügung. Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf die Stadt Augsburg sowie die Landkreise Augsburg , Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries. Als die ILS vor 16 Jahren bei der Hauptwache eingerichtet wurde, waren es 850.000 Personen im Betreuungsgebiet.

Die ILS hat die Aufgabe, alle Notrufe, Notfallmeldungen, sonstige Hilfeersuchen und Informationen für Rettungsdienst und Feuerwehr im Leitstellenbereich entgegenzunehmen. Sie alarmiert erforderliche Einsatzkräfte und –mittel. Dies wird von Augsburg aus gesteuert. Die Rettungszentrale baut dabei auf die Unterstützung hochmoderner Technik.