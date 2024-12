Chuleephan's Thai-Imbiss: Nach 28 Jahren auf dem Stadtmarkt ist Schluss

Wer den Augsburger Stadtmarkt besucht, kennt das Paar schon lange: Armin Steigerwald, der am Thai-Imbiss in der Viktualienhalle die Bestellungen annimmt und abkassiert, und seine Frau Chuleephan, die am Wok steht und kocht. Seit 1997 betreiben sie ihren Stand auf dem Augsburger Stadtmarkt, zuvor hatten sie ihre thailändischen Gerichte auf unterschiedlichen Märkten angeboten. Aus gesundheitlichen Gründen muss Armin Steigerwald nun Ende des Jahres aufhören. Die beiden gehen mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge, erzählen sie. Das Aus bedeutet es für ihren Thai-Imbiss aber nicht.

