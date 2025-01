Gegensätze bei Basketballteams des TV Augsburg

In den letzten beiden Spielen der Hauptrunde können die Basketballerinnen des TV Augsburg Platz eins in der Regionalliga Süd behaupten. Vor dem Heimspiel gegen die Regensburg Baskets (Samstag, 15 Uhr) steht die Mannschaft von Spielertrainerin Mirijam Unger an der Tabellenspitze. Gegen den Tabellenletzten ist ein Erfolg Pflicht, eine Woche später kommt es gegen München Basket 2 zum Spitzenspiel.

In der drittklassigen Regionalliga Südost, die in zwei Staffeln untergliedert ist (Süd, Ost), haben die Augsburgerinnen bislang zehn von zwölf Spielen gewonnen, als Tabellenführer gingen sie in die kurze Weihnachtspause. Als Ziel hatte Unger vor Saisonbeginn im Herbst die erneute Teilnahme an den Play-offs ausgegeben, inzwischen steht das Erreichen der K.o.-Phase mit den besten Teams nicht mehr zur Debatte. Für Augsburg geht es um mehr. Durch die Erfolge in dieser Saison drängt sich die Frage auf, wie die Augsburgerinnen mit einem sportlich erreichten Aufstieg umgingen. Endgültig entschieden ist nicht, ob sich Ungers Team auf dieses Abenteuer einlassen würde. „Erst einmal wollen wir bis ins Finale kommen - und das gewinnen“, so Unger. Favorit sind aus Ungers Sicht die Baskets Jena, die in der Ost-Staffel, verstärkt durch Profispielerinnen, souverän das Tableau anführen.

Basketballer des TV Augsburg müssen wohl in die Play-Downs

Während die Frauen des TVA um den Titel in der Regionalliga spielen wollen, kämpfen die Männer gegen den Abstieg. Drei Spiele sind in der Hauptrunde noch zu absolvieren, den Auftakt bildet das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Vilsbiburg (Sonntag, 15 Uhr). Mit acht Punkten steht der TVA derzeit auf Platz sechs der Achterliga. Theoretisch könnten die Augsburger noch den Sprung in die Play-offs schaffen, realistischer sind die Play-Downs, mit denen auch Trainer Markus Mosig rechnet. Augsburg würde dort auf die vier letzten Teams der Nord-Staffel treffen. In die Abstiegsrunde mitgenommen werden die Punkte, die der TVA gegen die Play-Down-Teams der eigenen Staffel geholt hat.