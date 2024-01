Auf diese Veranstaltungen können Sie sich 2024 in Augsburg freuen

Konzerte, Kabarett, Feste und Festivals: In Augsburg ist im neuen Jahr viel geboten, einige Termine stehen bereits fest. Eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Was hält das Jahr 2024 in Augsburg bereit? Auf welchen Konzerten kann getanzt werden, bei welchem Kabarett gelacht und welche Messen besucht? Hier gibt es eine Auswahl an Veranstaltungen in Augsburg.

Diese Konzerte und Kabarett-Veranstaltungen sind 2024 in Augsburg geboten

Mark Forster macht am 18. Mai auf seiner Arena-Tour Station in der Augsburger Schwabenhalle. Max Raabe und sein Palast-Orchester werden am 14. September im Kongress am Park zu hören sein. Motto: "Wer hat hier schlechte Laune". Nena, in den 80ern Star der Neuen Deutschen Welle, kommt am 7. Oktober mit ihrer "Wir gehören zusammen"-Tour in den Kongress am Park. Wer eher auf Herzschmerz steht, ist vielleicht bei den Kastelruther Spatzen richtig aufgehoben: am 16. November im Kongress am Park. Weitere Konzerte: Sweet (16. Oktober), Manfred Mann's Earth Band (8. Juli im Spectrum) und Laura Cox (15. Mai, Spectrum).

Als Hundeversteher tourt Martin Rütter durch die Lande. Unter dem Motto "Der will nur spielen" erzählt er am 9. Februar in der Schwabenhalle über Bello und Konsorten. Monika Gruber kommt dagegen angeblich "Ohne Worte" aus, wenn sie am 12. und 13. Februar in der Schwabenhalle auftritt. Wer am 15. Februar zu Özcan Cosar geht, gewinnt laut Programmansage den "Jackpot" und Mario Barth bringt am 3. März mit "Männer sind Frauen, manchmal aber auch... vielleicht" so ziemlich alle(s) durcheinander. Und dann, im Mai, wird auch Luke Mockridge in der Schwabenhalle auftreten. Am 4. Mai präsentiert er sein Programm "Trippy". Karten für all diese Comedians gibt es bei eventim.de.

In der Kresslesmühle haben sich für 2024 unter anderem Florian Hacke (5. April), Karsten Kaie (11. April), Mathias Tretter (17. Mai) und Ingo Oschmann (9. Juni) angesagt.

Klassisch wird es beim städtischen Mozartfest von 7. bis 16. Juni in Augsburg. Das Festival Mozart@Augsburg wird 2024 über einen längeren Zeitraum gestreckt, erste Termine sind am 16. Juni und am 25. August, Infos unter mozartataugsburg.com. Von 19. bis 21. Juli finden die Konzerte im Fronhof statt.

Für Jäger, Bauherren und Kreative: Das sind die Messen 2024

Messe-Auftakt ist im Januar mit der Jagen und Fischen, sie findet von 12. bis 14. Januar statt, Tickets gibt es ab 10 Euro. Weitere Infos unter jagendundfischen.de. Von 2. bis 4. Februar ist dann wieder ein Messe-Trio auf dem Augsburger Messegelände angesagt: Die Augsburger Frühjahrsausstellung afa findet gemeinsam mit den Immobilientagen und der Volt, einer Messe für E-Mobilität, statt. Landwirte sind von 20. bis 22 Februar mit der RegioAgrar Bayern angesprochen, Kreative dürften auf der Creativmesse gut aufgehoben sein, die von 8. bis 10. März in der Schwabenhalle stattfindet.

Im Mai geht es mit der Gesundheitsmesse Intersana weiter (3. bis 5. Mai), am 8. Mai können Studenten und Firmen auf der Kontaktmesse "Pyramid" zusammenfinden. Für alle, die lieber spielen: Den 8. bis 10. November vormerken, dann findet auf dem Augsburger Messegelände wieder die "Spielwiesn" statt, auf der über die neueste Spieletrends informiert wird.

Hellau und Rätätä: So feiert man in Augsburg den Fasching

Die Hollaria ist auch durch ihre Faschingsgala bekannt: Der Gustl-Merkle-Ball der laufenden Saison findet am 9. Februar im Kongress am Park statt. Mit dabei ist Sängerin Anna-Maria Zimmermann. Der Hollaria-Kinderball ist am 27. und 28. Januar im Gasthaus Zieglerbräu in Friedberg. Die Stadt Augsburg organisierte 2023 zum ersten Mal seit Jahrzehnten einen Gaudiwurm durch die Innenstadt, 2024 findet er wieder statt - am 12. Februar. Gedacht ist er für Kinder und Jugendliche.

Die wichtigsten Termine für Läufer in Augsburg

Er zählt inzwischen zu einem der größten Läufe in der Stadt: der M-net Firmenlauf. Termin ist am 16. Mai 2024, Start ist wieder ab der Schwabenhalle, es geht darum, 5,3 Kilometer zu absolvieren, 12.000 Startplätze stehen zur Verfügung. Am 20. und 21. Juli steht dann der LEW-Kuhsee-Triathlon mit Nachtlauf an. Die TG Viktoria Augsburg organisiert am 14. April den AOK-Straßenlauf über zehn Kilometer, am 28. April folgt der Halbmarathon. Am 9. November beginnt dann die vierteilige AOK-Winterlaufserie der TG Viktoria in den Westlichen Wäldern. Zum ersten Mal findet dieses Jahr auch ein "Welterbelauf" statt, organisiert von der Stadt zu ehren des Unesco-Welterbetitels. Termin ist am 2. Juni.

Feste, Festivals und mehr: Hier wird 2024 in Augsburg gefeiert

Das Jugendfestival Modular ist auch 2024 auf drei Tage ausgelegt, Termin ist von 17. bis 19. Mai, Treffpunkt ist wieder das Gaswerk-Areal. Tickets gibt es unter modular-festival.de. Auch den Sommer am Kiez auf dem Oberhauser Helmut-Haller-Platz wird es wieder geben: von 28. Juni bis 3. August 2024. Mit dabei sind unter anderem "NOFX", Eisbrecher, New Model Army, Wirtz u.a.. Tickets gibt es unter https://vivenu.com/seller/bobs-pbgq.

Etwas anders wird in diesem Jahr das Jugendfestival Modular organisiert. Foto: Annette Zoepf

Auf dem Gaswerk-Areal wird es am 20. Juli ein Foodfestival geben, bereits am 6. und 7. Juli wird es beim Yoga-Festival etwas entspannter. Von 26. bis 28. Juli ist dann ein lateinamerikanisches Fest geplant. Übers Jahr hinweg wird es außerdem ein Turkish Street Food Fest (26. bis 28. April) und ein Schlemmerfest (3. bis 5. Mai) geben.

Von 27. bis 29. Juni sind die Augsburger Sommernächte geplant, "bespielt" werden wieder die Maximilian- und einige umliegende Straßen. Bands, die dort auftreten wollen, können sich aktuell noch bewerben. Auch das Theaterquartier rund ums Große Haus am Kennedyplatz wird in Szene gesetzt: beim Theaterquartiersfest von 24. bis 26. Mai.

Unter freiem Himmel: Das ist Open Air in Augsburg geboten

Das Staatstheater Augsburg zeigt im Sommer auf der Freilichtbühne die Puccini-Oper Turandot. Premiere ist am 21. Juni. Von 3. August bis 14. August vergibt die Stadt Augsburg die Open-Air-Bühne am Roten Tor dann wieder an verschiedene Künstler: Von 24. Juli bis 4. August findet das Festvial der Kulturen - Water & Sound statt, weitere Termine werden aktuell an Künstler vergeben.

Im Rahmen des Augsburger Stadtsommers kommen von 26. bis 28. Juli wieder zahlreiche Straßenkünstler nach Augsburg. Dann findet das Festival La Strada statt.

Im Botanischen Garten startet am 3. Juli der Augsburger Jazzsommer, er geht bis 6. August.

Literatur, Theater und mehr: Das bietet die Kultur 2024

Bis zum Brechtfestival ist es nicht mehr lange hin: Es findet von 23. Februar bis 3. März statt, das Motto lautet "No Future", ihm widmen sich Schauspieler, Sänger und andere Künstler. Das Medienkunstfestival Lab 30 findet von 24. bis 27. Oktober statt.

Am 22. Juni findet die Lange Kunstnacht statt, bei der wieder viele Museen und Einrichtungen geöffnet haben und besondere Darbietungen zeigen. Das Motto: Hoch hinaus.

Dieses Bild der heiligen Thekla schuf Hans Holbein der Ältere. Ihm widmen die Augsburger Kunstsammlungen 2024 eine Sonderausstellung. Foto: Kunstsammlungen Augsburg

Die Städtischen Kunstsammlungen feiern 2024 den Maler und Zeichner Hans Holbein den Älteren. Er starb 1524, also vor 500 Jahren, weshalb dem Augsburger von 26. Juli bis 20. Oktober eine Sonderausstellung im Schaezlerpalais gewidmet wird. Zuletzt gab es 1965 eine Ausstellung für diesen Künstler.

Märkte und Kirchweihen 2024 in Augsburg

Der Plärrer kommt auch 2024 zweimal in die Stadt: von 31. März bis 14. April sowie von 23. August bis 8. September. Auch die Dult in der Jakobervorstadt gibt es "im Doppelpack": Im Frühjahr ist sie von 30. März bis 14. April, im Herbst von 28. September bis 6. Oktober. Die Gögginger feiern von 8. bis 17. März ihr Frühlingsfest.

In der Jakobervorstadt wird ab 19. Juli die Jakober Kirchweih samt Jakobuswoche gefeiert. Auch die Lechhauser haben ihre Kirchweih, gefeiert wird hier traditionell im Herbst, von 19. bis 27. Oktober.

Der Augsburger Christkindlesmarkt startet 2024 am Montag, 25. November, und geht wie immer bis zum 24. Dezember.

Das ist in Augsburg sonst noch geboten

Hinter die Kulissen von Firmen und Einrichtungen kann man beim Führungsmarathon "Augsburg Open" von 2. bis 5. Mai blicken. Am 22. Juni findet die Lange Kunstnacht statt, bei der wieder viele Museen und Einrichtungen geöffnet haben und besondere Darbietungen zeigen. Das Motto: Hoch hinaus.

Die Augsburger Berufsfeuerwehr wird 2024 125 Jahre alt, was am 14. und 15. September gefeiert wird.

Das Turamichele soll am 28. und 29. September wieder zahlreiche Kinder auf den Rathausplatz locken, am 8. September öffnen beim Tag des offenen Denkmals viele historische Bauten ihre Pforten.