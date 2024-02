Zwölf Augsburger werden für ihren besonderen Einsatz ausgezeichnet

Jedes Jahr verleiht die Stadt eine Verdienstmedaille an Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Diesmal geht es um Naturschutz, Frauenrechte und viele weitere Themen.

Sie sorgen dafür, dass die Verbindung zu Augsburgs Partnerstädten fortlebt oder der Zusammenhalt in den Kleingärten funktioniert. Sie machen Augsburg grüner oder helfen Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Viele Augsburgerinnen und Augsburger bringen sich ehrenamtlich ein, einige ehrt die Stadt dafür jedes Jahr mit der Verdienstmedaille "Für Augsburg". In diesem Jahr ging die Auszeichnung an zwölf Männer und Frauen. Am Mittwochabend fand die Verleihung im Goldenen Saal statt.

Dieter Benkard: Der Altstadtrat setzt sich, so die Stadt in ihrer Laudatio, seit über 50 Jahren für die Belange der Kleingärtner ein und habe die Weiterentwicklung des Kleingartenwesens vorangetrieben. Durch seinen Einsatz wurde auch die Kleingartenanlage "Reinhold Wolff" mit 48 Gärten neu angelegt, die dieses Jahr um 91 Gärten erweitert werden soll. Benkard liegt zudem der Stadtteil Oberhausen am Herzen, weshalb ihn viele Bürger dort den "Bürgermeister von Oberhausen" nennen.

Sonja Hefele: Ihr Herzensprojekt ist die Städtepartnerschaft zwischen Augsburg und Liberec. Seit 2005 ist Hefele Projektleiterin der deutsch-tschechischen Kulturtage, das kulturelle Austauschprogramm unter dem Motto "Dialog" findet alle zwei Jahre im Wechsel in Augsburg und Liberec statt. Wichtig seien ihr die junge Generation und der Kunstaustausch zwischen beiden Städten. Sie gründete zudem die Deutsch-Tschechische Gesellschaft Augsburg und Schwaben.

Irene Krapf und Robert Hösle: Sie engagieren sich für die Stadtweihnacht, die sozial schwächeren Menschen die Möglichkeit gibt, den Heiligabend in Gemeinschaft zu verbringen. Darüber hinaus seien sie "ein maßgeblicher Baustein für ein friedliches und gutes Zusammenleben der Stadtgesellschaft". Robert Hösle ist seit mehr als 20 Jahren verantwortlich, seit 2019 stellt Irene Krapf die Räumlichkeiten ihrer Rosenaugaststätte kostenlos zur Verfügung und bereitet mit ihrem Team das Festessen zu.

Dominik Hoffmann: "Dome" Dominik Hoffmann ist "ein außerordentlich hilfsbereiter und sehr sozial eingestellter Mensch, der sich für Menschen, die in Not geraten sind, mit herausragendem Engagement einsetzt", so die Stadt. Im September 2015 verunglückte auf der Heimfahrt von einem Auswärtsspiel des FC Augsburg in Mönchengladbach ein Auto mit fünf FCA-Fans, ein Fan, Simon, sitzt seitdem im Rollstuhl. Hoffmann hält Kontakt zu Simon, hilft ihm bei der Akquise von Spenden. Hoffmann ist auch in der Schwabenhilfe Augsburg engagiert, die Hilfsprojekte organisiert.

Christine Klink: Sie ist in der "Lokalen Agenda 21" aktiv und Leiterin des Arbeitskreises Urbane Gärten, wo sie sich für grüne Oasen in der Stadt einsetzt. "Mit ihrem herausragenden Engagement in der Umweltbildung schärft sie das Bewusstsein für die Bedeutung naturnaher Grüngestaltung", heißt es in der Laudatio. Mit Architektin Sabine Pfister hat sie die Broschüre "Grüne Fassaden in Augsburg" herausgegeben, um die Stadt lebendig und insektenfreundlicher zu machen. Klink berät als Insektenrangerin Schulen und Unternehmen.

Sabine Pfister: Die Architektin ist in der "Lokalen Agenda 21" engagiert. Zusammen mit dem Büro für Nachhaltigkeit hat sie von 2018 bis 2020 das Projekt "Grünes Schwabencenter" betrieben. Dabei förderte sie das Bewusstsein für ein nachhaltiges urbanes Leben. Ein Begegnungsort, den sie mit der Seniorenberatung der Arbeiterwohlfahrt geschaffen hat, ist der "Lebensraum Schwabencenter", ein externes Wohnzimmer und laut Laudatio Keimzelle für neue Projekte und nachbarschaftlichen Zusammenhalt. Pfister ist seit rund 30 Jahren auch als Mitglied in der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) Augsburg aktiv.

Dr. Marion Magg-Schwarzbäcker: Seit den 1980er Jahren setzt sie sich für die Gleichstellung von Frauen ein. Sie ist Gewerkschaftsmitglied und war an der Einführung von Veranstaltungen rund um den Weltfrauentag beteiligt. Magg-Schwarzbäcker ist Mitglied in der Augsburg-Gruppe von Terre des Femmes, ein Schwerpunktthema ist der Kampf gegen Genitalverstümmelung. Es zeichne, so die Laudatio, Magg-Schwarzbäcker aus, "dass sie die vielen Aspekte des Lebens und der Gesellschaft in ihren Anschauungen und Handlungen zu verbinden weiß".

Katrin Oppelt: 2019 gründete sie mit Dr. Guido Terlinden die Arbeitsgruppe Suizidprävention für Jugendliche und junge Erwachsene mit inzwischen rund 30 Mitgliedern. Ziele sind die Aufklärung über Suizid, Suizidalität und psychische Erkrankungen, das Bekanntmachen von Behandlungs- und Beratungsangeboten sowie Unterstützungsangebote für Angehörige, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler. Oppelt war daran beteiligt, das Präventionsprogramm "HEYLiFE" für Schulklassen nach Augsburg zu holen. Die Präventionsmaßnahme dient zur Aufklärung über Umgang mit Stress, psychischen Belastungen und Krisen.

Karl-Heinz Seidenspinner: Seit 30 Jahren ist er im Caritasverband engagiert. Von 1991 bis Juli 2021 war er ehrenamtliches Mitglied im Caritasrat, von 2002 bis zur Fusionierung im Jahr 2013 hatte er den zweiten Vorsitz im Caritasverband inne und half, die Caritasverbände Augsburg und Landkreis zusammenzuführen. Während seiner Amtszeit wurde die Geschäftsstelle in der Depotstraße in Göggingen gebaut und nach dem Brand 2018 wiederaufgebaut. Auch Wohnhäuser und Unterkünfte in Göggingen für geflüchtete Menschen entstanden unter seiner Ägide. Seidenspinner war auch an der Gründung des Hospizvereins beteiligt.

Josefine Steiger: Hauptberuflich arbeitete sie bei der IHK und baute dort das Projekt "Junge Flüchtlinge in Ausbildung" mit auf. "Sie hat sich mit außerordentlichem Engagement für junge Menschen mit Fluchthintergrund eingesetzt", so die Stadt. Über 2000 Geflüchtete fanden so einen Ausbildungsplatz. Steiger sei eine vertrauensvolle Ansprechpartnerin gewesen, an die sich die Jugendlichen rund um die Uhr wenden konnten. Aktuell begleitet Steiger ein Projekt, das Ausbildungsabbrüche verhindern soll.

Cornelia Stimpfle: Die Augsburgerin ist "eine sozial engagierte und umtriebige Persönlichkeit, die sich in verschiedensten Bereichen einbringt", unter anderem im Katholischen Deutschen Frauenbund, wo sie sich für die Solibrotaktion zur Unterstützung von Misereorprojekten einbringt. Auch der Weltgebetstag der Frauen, Führungen im Diözesanmuseum sowie die Bio-Pausenbrot-Aktion sind ihr Metier. Stimpfle ist Mitglied im Freundeskreis des Klosters Oberschönenfeld, in der deutsch-französischen Gesellschaft sowie Vertrauensperson im Wallfahrerverein. Beim Landschaftspflegeverband ist sie als Naturschutzscout im Einsatz.

Fikret Yakaboylu: Er wurde in der Türkei geboren, ist seit 1988 in Augsburg und im kulturellen und sozialen Bereich bekannt. Mit der Gründung des Kulturcafes "Neruda" im Jahr 2010 schlug er für die Kulturszene der Stadt ein neues Kapitel auf, heißt es in der Laudatio. Seit 2010 veranstaltet der Kültürverein jährlich die Kültürtage, damit biete der Verein Kulturschaffenden die Möglichkeit, auf der Bühne zu stehen, um das Verbindende und das Anderssein der Kulturen aufzuzeigen. Kulturen und Lebensstile finden dank Yakaboylu in Respekt zueinander, Vorurteile werden aus dem Weg geräumt. (AZ)