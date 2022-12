Dieser Augsburger steckt hinter dem Internet-Blog "Volksverpetzer"

Es wurde hier schon mal Werbung für den jungen Mann gemacht. Ich sehe es weiterhin kritisch, wenn seine Arbeit darauf hinausläuft nur das aufzudecken, was für seine zahlenden Leser opportun ist, also quasi eine selektive Auswahl von Lügen und Skandalen. Es wird in allen Gesellschaftsschichten gelogen und betrogen, nicht ausschließlich in denen, die als Minderheiten für dieses Geschäftsmodell herhalten müssen. Falls mal aus diesen gescholtenen Minderheiten brauchbare wahre Aussagen kommen, ist dies einer Erwähnung nicht wert, der Leser soll nicht unnötig verwirrt werden.

Also als eine demokratische Instanz würde ich persönlich den Volksverpetzer in seiner Einseitigkeit nicht bezeichnen.

