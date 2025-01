NS-Vergangenheit: Umbenennung der Messerschmitt-Haltestelle war übertrieben

Eines ist bei Umbenennungen von Straßen oder Haltestellen gewiss: Es folgen kontroverse Diskussionen. Natürlich möchte kein redlicher Mensch in einer Straße leben, die nach einem Kriegsverbrecher benannt ist. Meistens sind die Dinge aber nicht so eindeutig gelagert oder es spielen – wie im Fall Messerschmitt – andere Faktoren hinein. Das ehemalige Flugzeugwerk prägt Haunstetten – bis heute. Über die schweren Verbrechen an Zwangsarbeitern im Dritten Reich sollte informiert werden. Die Umbenennung war dennoch nicht zielführend.

