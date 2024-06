Augsburg

vor 32 Min.

Warum eine 88-Jährige aus Augsburg Angst vor einer Abschiebung hat

Plus Die Entscheidung einer Behörde und eines Gerichtes lässt eine Familie in Augsburg verzweifeln. Es geht um die Frage einer Aufenthaltserlaubnis – und die Tücken des Rechts.

Von Jan Kandzora

Lena Ibragimova würde gerne noch einmal ihre Schwester besuchen, mit ihrer Tochter zusammen nach Russland fliegen, vielleicht für zwei Wochen dort sein, dann wieder zurück. Alleine, so sagt es ihre Tochter, schaffe ihre gebrechliche Mutter diese Reise nicht. Die betagte Frau, die seit etwa sechs Jahren in Augsburg lebt, ist 88 Jahre, ihre Schwester drei Jahre älter. Viel Zeit, einander über diese Distanz zu sehen, bleibt einem da in aller Regel nicht mehr. Doch ob die Seniorin den Flug antreten kann, ist nach derzeitigem Stand fraglich; da ihr die deutschen Behörden bisher eine Aufenthaltserlaubnis versagen, dürfte sie danach nicht wieder nach Deutschland einreisen. Es ist auch eine Geschichte über die Komplexität und Absonderlichkeiten des deutschen Aufenthaltsrechtes.

Im März dieses Jahres steht vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg ein Verfahren an, wie es die dortigen Richter jede Woche erleben. Eine Frau hatte bei der Ausländerbehörde der Stadt eine Aufenthaltserlaubnis beantragt, das Amt dieses Ansinnen abgelehnt. Darum klagte die Betroffene, in der Hoffnung, das Gericht werde den Bescheid der Behörde aufheben. Die Besonderheit des Falls liegen in den Umständen: Klägerin ist die 88-jährige Lena Ibragimova, die seit 2018 in Kriegshaber im Haus ihrer Tochter lebt und von der Frau und deren Mann betreut und gepflegt wird. Auch die Tochter ist gebürtige Russin, sie arbeitet in der Stadt als Ärztin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen