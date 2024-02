Brechtfestival, Soul und Geschichten vom Mond: Das Wochenende in Augsburg

Das Brechtfestival startet. Darüber hinaus gibt es am Wochenende vom 23. bis 25. Februar viele Musicals und Konzerte in Augsburg. Unser Überblick.

Im Februar glitzert nicht nur in Berlin die Berlinale, auch die Fuggerstadt punktet. Und zwar mit dem Brechtfestival, das am Freitag mit jeder Menge Veranstaltungen wie einer Theaterpremiere oder einem Turnfest startet. Wer mit Brecht nichts am Hut hat – keine Sorge, es gibt zwischen 23. und 25. Februar jede Menge andere Veranstaltungen.

Theater, Musical, Ballett: Das ist am Wochenende in Augsburg geboten

Auch wenn beim Brechtfestival die Premiere von „Mutter Courage und ihre Kinder“ am Freitag im Martinipark ausverkauft ist, es bleibt auf dem Spielplan des Staatstheaters. Bereits am Sonntag heißt es „Leben, ich liebe Dich“, um 18 Uhr ebenfalls im Martinipark. Alle Infos über das Programm bis 3. März unter www.brechtfestival.de

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Gruppe Mänäptehoi taucht ab und zurück in die Anfänge des Films. Auf seiner Suche nach Bildern und Gedanken für den ersten Tonfilm. Und zwar am Samstag, 20 Uhr, mit dem Titel „Filmstudio Apnoe“ im Abraxas an der Sommestraße.

an der Sommestraße. Am Samstag, 19 Uhr, ist das Ballett „Cinderella“ im Kongress am Park zu erleben. „All you need ist Love“ heißt es am Montag, 20 Uhr, beim Beatles-Musical ebenfalls in der Halle am Wittelsbacher Park . Karten für beide Abende an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

zu erleben. „All you need ist Love“ heißt es am Montag, 20 Uhr, beim Beatles-Musical ebenfalls in der Halle am . Karten für beide Abende an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Noch sind sie keine professionellen Tänzer. Aber man kann mit Ballett nie früh genug anfangen. Deshalb zeigen Schülerinnen und Schüler der Ballettakademie Payer (dem ehemaligen Ballettchef am Theater) am Sonntag, 15 Uhr, im Parktheater am Gögginger Klausenberg „Kinderträume“.

Von 23. bis 25. Februar gibt es in Augsburg jede Menge Konzerte und Comedy

„The Armed Man: A Mass for Peace“ heißt das Gedenkkonzert anlässlich der Augsburger Bombennacht vor 80 Jahren, das am Sonntag, 19 Uhr, in Ev.-St.-Ulrich aufgeführt wird. Unter anderem mit dem Mozartchor. Karten gibt es unter mozartchor@web.de

aufgeführt wird. Unter anderem mit dem Mozartchor. Karten gibt es unter mozartchor@web.de „Ausbruch“ ist das Thema am Samstag, 18.30 Uhr, im Lettl-Museum in der Zeuggasse. Das Ensemble „Klangholz“ widmet sich der Jazz- und Klezmermusik.

in der Zeuggasse. Das Ensemble „Klangholz“ widmet sich der Jazz- und Klezmermusik. Johann Sebastian Bach ist am Sonntag, 10 Uhr, in St. Anna zu hören. „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“ heißt das Werk, das der Motettenchor und die Capella St. Anna aufführt.

ist am Sonntag, 10 Uhr, in zu hören. „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“ heißt das Werk, das der Motettenchor und die Capella aufführt. Geistliche Abendmusik für zwei Trompeten und Orgel ist am Freitag, 19 Uhr, in der Pfarrkirche St. Thaddäus an der Ulmer Straße zu hören.

an der zu hören. „Im Fluss. Täglich quellfrisch, immer aktuell“ heißt das Programm, das der Kabarettist Urban Priol am Freitag, 20 Uhr, im Kongress am Park vorträgt.

am Freitag, 20 Uhr, im vorträgt. Auch die Kresslesmühle an der Barfüßerstraße hat einiges zu bieten. Am Freitag, 20 Uhr, „Impro a la Turka “, am Samstag, 20 Uhr, Kabarett mit Michael Eller und am Sonntag, 18 Uhr, einen Comedy Slam. Alle Infos unter www.kresslesmuehle.de

Von Rock und Pop bis Live-Musik ist am Wochenende in Augsburg einiges los

Mit Musik der 60er Jahre sind Tom & Flo ziemlich erfolgreich. Zu hören ist das Duo am Samstag, 19.30 Uhr, im Parktheater. www.parktheater.de

www.parktheater.de Albie Donnelly’s Supercharge stattet am Sonntag, 20 Uhr, mit Soulklängen dem Spectrum an der Ulmer Straße einen Besuch ab.

an der einen Besuch ab. Die Bluesgangsters kommen mit Rock am Samstag, 20 Uhr, ins Madhouse an der Schillstraße in Lechhausen .

an der Schillstraße in . Wechsel hatten The Royals Flares jede Menge. Kein Problem. Am Samstag, 21 Uhr, entern die Musiker die kleine Bühne in der Haifischbar an der Spitalgasse. Anschließend legen die GoGo-Club-DJs ihre Lieblingsplatten auf.

Flares jede Menge. Kein Problem. Am Samstag, 21 Uhr, entern die Musiker die kleine Bühne in der an der Spitalgasse. Anschließend legen die GoGo-Club-DJs ihre Lieblingsplatten auf. Auch das Bombig an der Gubener Straße serviert am Freitag Live-Musik. Ab 20.30 Uhr mit „Slicer“.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Mama kann am Wochenende wieder in Augsburg tanzen gehen

„Mama geht tanzen“ heißt es am Samstag in der Kantine am Kö . Von 20 bis 23 Uhr.

am . Von 20 bis 23 Uhr. Die Augsburg City Nights mit DJ Mike werden ab 21 Uhr im Spectrum am Freitag gefeiert, die NDW und deutsche Schlagernacht am Samstag, 20 Uhr. www.spectrum-club.de

Was sonst noch von 23. bis 25. Februar in Augsburg los ist