Tickets, Programm und Spielorte: Das bietet das Brechtfestival 2024

"No Future" lautet das Motto des Augsburger Brechtfestivals 2024, das vom 23. Februar bis 3. März stattfindet. Wir bieten einen Überblick über das Programm und Informationen zum Ticketverkauf.

Mit dem Brechtfestival feiert die Stadt Augsburg auch 2024 wieder ein Fest zu Ehren des Dichters Bertolt Brecht. Er ist in Augsburg geboren. Seit 2010 bietet das Brechtfestival eine Plattform für Künstler, Experten und Forscher, die sich mit Brechts Leben und Werk beschäftigen. Bei diesem Festival finden öffentliche Lesungen, Konzerte, Theateraufführungen, Workshops, Projekte mit Schulen, Diskussionsrunden und Wettbewerbe statt. In diesem Jahr steht das Brechtfestival unter dem Motto: "NO FUTURE". Es findet vom 23. Februar bis zum 3. März 2024 statt. Mittelpunkt des Festivals ist diesmal das Stadtviertel Augsburg-Oberhausen.

Die Organisatoren um Brechtfestival-Leiter Julian Warner blicken voraus auf das Thema - und das Programm: "Krieg, Klima und andere Katastrophen lähmen unsere Zeit. Der alte Slogan der Punks ist längst Realität geworden. Doch wie lebt man ohne Zukunft? Wie hält man den unheilvollen Lauf der Geschichte auf? Antworten von Mutter Courage bis Krafttraining und Perspektiven von Addis Abeba bis Moskau. Mit viel Schweiß und viel Musik, vor den Toren von Augsburg-Oberhausen."

Wie komme ich an Tickets für das Brechtfestival 2024?

Alle weiterführenden Infos zum Programm des Brechtfestivals bietet die offizielle Webseite www.brechtfestival.de. Tickets für alle Events des Festivals sind erhältlich unter www.brechtfestival.reservix.de/events. Karten gibt es ebenfalls an den Vorverkaufsstellen in der Bürgerinformation der Stadt Augsburg oder am Infoschalter der Regio Augsburg Tourismus. Beide befinden sich am Rathausplatz 1 in Augsburg. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr, samstags von 10 Uhr bis 17 Uhr sowie sonntags von 10 Uhr bis 16 Uhr.

Wo finden die Veranstaltungen des Brechtfestivals statt?

Das Zentrum des Brechtfestivals ist in diesem Jahr "Brechts Kraftklub" in der Langenmantelstraße 10 in Augsburg. Gegenüber vom Plärrergelände, in einer ehemaligen Textilfabrik, hat das Festival-Team diese Räume eingerichtet. Der Ort soll jeden Tag ein Programm aus Mitmachtrainings, Lesungen, Performances, Shows und Workshops, Filminstallationen, Clubnächten, Gesprächen und einer Live-Radio-Show bieten. Der City Club bespielt die Bar. "Die lokale Gastroszene sorgt für den Taste of Oberhausen", verspricht die Ankündigung. Weitere Spielstätten des Festivals sind: die Brechtbühne im Gaswerk, das Café Tür an Tür, der Martinipark, die Kirche St. Moritz und weitere.

Was hat das Programm beim Brechtfestival 2024 zu bieten?

Hier folgt in Auszügen ein Überblick über das Programm. Die Ausstellungen sind über die ganze Zeit des Festivals geöffnet. Einige Programmpunkte werden täglich angeboten. Alle Infos unter www.brechtfestival.de:

Programm am 23. Februar:

"Mit Brechts Blick durch Augsburg ": Vernissage und Würdigung der Beiträge zum Kreativwettbewerb des Brechtkreises Augsburg

": Vernissage und Würdigung der Beiträge zum Kreativwettbewerb des Brechtkreises "Schweiß fließt, wenn Muskeln weinen": Schreibwerkstatt für Jugendliche mit Tim Holland

Schreibwerkstatt für Jugendliche mit "Mutter Courage und ihre Kinder": Eine Chronik des Dreißigjährigen Krieges von Bertolt Brecht . Staatstheater Augsburg . Premiere

Programm am 24. Februar:

Turnfest: Feierliche Eröffnung von Brechts Kraftklub . Von und mit Augsburger Sportvereinen und Eva von Redecker.

. Von und mit Augsburger Sportvereinen und Eva von Redecker. "Über Leibesübungen": Ausstellung von Thomas Rustemeyer .

. Filmvorführungen: Lynette Wallworth: „Collisions“ (18 Min.), Eglė Budvytytė: „Songs from the Compost“ (30 Min.), Invernomuto: „Negus“ (70 Min.)

Trainings: Skate Dance mit Roller Skate Augsburg . Hip-Hop mit DMA Augsburg . Grundlagen Kampfsport mit Jiu-Jitsu-Karate Augsburg . Boxen mit Biri’s Boxing Gym. Krafttraining mit Alfons Schweihofer.

. Hip-Hop mit DMA . Grundlagen Kampfsport mit Jiu-Jitsu-Karate . mit Biri’s Boxing Gym. Krafttraining mit Alfons Schweihofer. " Urban Legends of Oberhausen ": Ausstellung. Initiativ-Duo Goldene Kugel (IDGK) / Community Arts Lab Augsburg (CALA).

of ": Ausstellung. Initiativ-Duo Goldene Kugel (IDGK) / Community Arts Lab (CALA). " Urban Legends of Oberhausen / Social Dreaming": Workshop. Initiativ-Duo Goldene Kugel (IDGK) / Community Arts Lab Augsburg (CALA)

of / Social Dreaming": Workshop. Initiativ-Duo Goldene Kugel (IDGK) / Community Arts Lab (CALA) "Freiheit und keine Zukunft": Gespräch mit Eva von Redecker (Moderation: Rohit Jain )

) "Das Erbe der Menschheit – Science Fiction aus China ": Ausstellung. Vernissage und Führung mit Studierenden der Hochschule Düsseldorf

": Ausstellung. Vernissage und Führung mit Studierenden der Hochschule "NO FUTURE Live-Radio-Show" mit Stayfm

Gerichtsverhandlung im Rahmen der Organismenrepublik Augsburg

Touchdown in Paradise: Clubnacht in Kooperation mit City Club Augsburg

Programm am 25. Februar:

"Kriegstheater": Warhammer 40k Arena mit Create & Play

"WUUUUUT": Junge Bürger*innenbühne des Jungen Theaters Augsburg

Rollerdisco - in Kooperation mit Rolling Thunder, Skate Dance Augsburg und dem Stadtjugendring

Theaterpredigt zur Inszenierung von "Mutter Courage" am Staatstheater Augsburg

Theater: "Leben, ich liebe Dich!" von İlhan Sami Çomak, in türkischer Sprache mit deutschen Übertiteln

Programm am 26. Februar:

"BRECHT BITES!": Workshops für junges Publikum

"BRECHT BREAKS!": Bert Brecht in Rhymes & Beats, mit der Big Band des Gymnasiums bei St. Stephan feat. Young Rappers of Augsburg

"Theater im Widerstand": Gespräch mit Elena Kovalskaya (ehemals Meyerhold Theater- und Kulturzentrum, Moskau)

Offenes Krafttraining und weitere Trainingsangebote

Programm am 27. Februar:

Basketball & Hip-Hop: Streetball-Battle mit SJR Nord und Live Freestyle Rap von Dem Hiphop sein Haus

"Memoria": Dokumentarisches Theaterstück über Gedächtnis und Erinnerung von Nana Grinstein (Publikumsgespräch im Anschluss an die Vorstellung mit der Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakova)

Trainings: Roller-Derby mit Rolling Thunder Augsburg, Folklore-Tanz mit dem Assyrischen Mesopotamien Verein. Jiu-Jitsu mit Jiu-Jitsu-Karate Augsburg

Programm am 28. Februar:

"HASS – von der Macht eines widerständigen Gefühls": Lesung mit Şeyda Kurt

Trainings: Skateboard Basics mit Razed e. V., Fingerbillard mit Carrom Club Augsburg, Kobudo mit TSV 1871

Boxkampf: Ein Schaukampf von Biri’s Boxing Gym

Programm am 29. Februar:

Türkische und bayerische Tänze: Folklore-Fusion-Abend zum Mittanzen

Trainings: Roller-Derby mit Rolling Thunder Augsburg, Capoeira mit Lidka Lutz, Rugby mit Rugby Football Club

Theater: "Berti Brecht and the Multiverse of Alienation", theter ensemble, Uraufführung

Programm am 1. März:

Rechtsruck ohne Ende? Linke Gegenstrategien und Perspektiven

Brechtnacht: NO FUTURE. Lob der Negativität - Gespräch mit Diedrich Diederichsen (Moderation: Julian Warner)

"Spiritueller Leerstand – Eine Kirche für die Kunst" mit den Bluespots Productions. Treffen für Teilnehmende.

Brechtnacht: NO FUTURE. Konzerte mit Mulatu Astatke, Friends of Gas, NOUT feat Mats Gustafsson, Güner Künier, Kalte Hand und Isokratisses

Programm am 2. März:

Stadion-Poesie: Lyrik-Lesung mit Barbara Juch & Anna Zilahi

Eine Trainings-Lecture - von und mit Joana Tischkau und Frieder Blume. Kommentiertes Work-out zum Zuschauen und Mitmachen

Hyperpolitik: Vortrag und Diskussion mit Anton Jäger

"Der kaukasische Kreidekreis" nach Bertolt Brecht, in einer Fassung von Helgard Haug (Rimini Protokoll) mit dem Theater HORA. Musik von Barbara Morgenstern

Programm am 3. März: