Nashornbaby Paco wagt sich im Augsburger Zoo ins Freie

Es läuft auf und ab, hüpft durch den Schlamm und schaut neugierig die Besucher an: Das Augsburger Nashornbaby Paco darf jetzt ins Freie. Wie es sich entwickelt.

Viele Besucherinnen und Besucher des Augsburger Zoos haben den kleinen Paco noch nicht zu sehen bekommen. Seit ein paar Tagen erst darf das Nashornbaby, das Anfang Dezember auf die Welt kam, bei schönem Wetter für kurze Zeit an die frische Luft. Dann tapst Paco mit seiner Mutter Kibibi durch das Vorgehege, das für das Publikum einsehbar ist. Aber nur für kurze Zeit: Der Kleine muss sich erst noch an die äußeren Gegebenheiten gewöhnen, erklärt Kurator Thomas Lipp. Auf sein rund ein Jahr altes Geschwisterchen Nero sei Paco auch noch nicht getroffen. Lipp ist mit der Entwicklung des Nashorns zufrieden.

"Paco entwickelt sich hervorragend." Auch wenn er mit mehreren Litern Milch zugefüttert werden muss, bringe er schon stolze 180 Kilo auf die Waage. "Damit liegt er genau in der Norm." Mutter Kibibi kümmere sich um ihr jüngstes Kind "hervorragend", meint Lipp. "Sie passt auf ihn auf und erzieht ihn. Sie verfolgt ihn und ruft ihn auch mal zurück." Tierbabys wie Paco sind in einem Zoo eine Attraktion, die Besucher anzieht. Laut Lipp gingen viele Anfragen von Interessierten ein, die Paco gerne sehen möchten. "Noch können wir nicht garantieren, dass er sich im Außengehege aufhält." Das hänge mitunter vom Wetter ab. Aber Nashorn-Bruder Nero sei auch noch nicht allzu groß und auch nett anzusehen, fügt er hinzu.

Zoo Augsburg: Nashornbaby Paco nimmt jeden Tag zwei Kilogramm zu

In dieser Woche hatten viele Besucher am Mittwoch die Gelegenheit, Paco im Freien zu sehen. Der Tag war einer der wärmsten bisher in diesem Jahr in Augsburg – und somit auch in Pacos Leben. Das lockte für einen Wochentag verhältnismäßig viele Besucherinnen und Besucher in den Zoo, die Paco und seine Mutter dort betrachten konnten. Das Tierbaby tollte und tobte durch sein Gehege, wühlte im Schlamm und ließ sich von Pfleger und Zooinspektor Markus Linder streicheln.

Auch er zeigt sich glücklich mit der Entwicklung des Tieres. "Er wächst super, hat immer Appetit und trinkt seine Muttermilch", sagt Linder. "Paco lernt die Anlage kennen, ist übermütig und es gibt keinen Grund dafür, dass die Entwicklung nicht so weitergeht." Zwei Kilogramm nehme das Nashornbaby jeden Tag zu. Linder weiß, warum Nashornbabys so beliebt sind. "Das Tier sieht knuffig aus und ist im Verhältnis zur Mutter sehr klein." Außerdem passe ein Nashornbaby in das Kindchenschema – hat also äußere Merkmale, die jenen von Kleinkindern ähneln und in vielen Menschen Glücksgefühle auslösen. "Es hat einen relativ großen Kopf mit Kulleraugen, große Ohren, eine runde Schnauze – und ein paar Speckfältchen", sagt Linder.

