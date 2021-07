Immobilien

06:11 Uhr

Branche blickt in die Zukunft: So sieht das Bauen von morgen aus

Bauunternehmen haben auch in der Krise viel Arbeit – die Branche floriert.

Plus Die Baubranche boomt trotz Corona-Krise: Die Umsätze sind so hoch wie noch nie. Doch der Klimawandel ist eine Herausforderung - und nicht nur der.

Von Susanne Klöpfer

Rosige Zukunftsaussichten stehen der Baubranche bevor, denn sie boomt auch trotz Pandemie. Der Umsatz im Bauhauptgewerbe hat in Deutschland im Jahr 2020 mit einem Plus von 6,6 Prozent auf annähernd 100 Milliarden Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Doch wie wird das Bauen in der Zukunft aussehen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen