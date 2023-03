Bauen

vor 16 Min.

Hohe Zinsen, teure Baustoffe: Die Zahl der Baugenehmigungen sinkt

Plus Deutschland braucht Wohnungen – doch statt mehr werden weniger gebaut. Woran das liegt und warum es sich nicht so schnell ändern dürfte.

Von Jakob Stadler

Wohnraum ist knapp, deswegen sollen mehr Wohnungen gebaut werden. Eigentlich. Die Bundesregierung will erreichen, dass pro Jahr 400.000 neue Wohnungen in Deutschland entstehen. Eigentlich. Tatsächlich ist das Bauministerium 2022 an diesem Ziel krachend gescheitert. Und es ist unwahrscheinlich, dass die Regierung das Ziel so bald erreicht. Denn statt mehr entstehen weniger neue Wohnungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

