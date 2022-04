Zu jung, zu alt: Welche Rolle spielt das Alter beim Hauskauf?

Plus Die meisten Menschen, die bauen oder kaufen, sind Mitte oder Ende 30. Aber auch in einem anderen Alter kann sich die Investition rechnen.

Ein eigenes Haus – das ist für viele Deutsche noch immer ein großer Traum. Die meisten erfüllen sich diesen Traum offiziellen Daten zufolge mit Mitte oder Ende 30, wenn sie eine Familie gründen und finanziell abgesichert sind. Einige Menschen, die eine Immobilie kaufen oder bauen wollen, stecken allerdings auch in anderen Lebenslagen – etwa, weil die Kinder aus dem Haus sind und sich die Eltern verkleinern wollen. Oder, weil ihnen vorher die Rücklagen für ein eigenes Haus oder eine Wohnung gefehlt haben.