Immobilien

11:51 Uhr

Aus der Traum? Über die schwierige Suche nach dem Eigenheim

Fast vier Jahre lang suchten Karina und Michael Winter nach einem Haus in Augsburg und Umgebung. Schließlich fanden sie in Wehringen ein bezahlbares Haus mit Garten.

Plus Michael und Karina Winter wollten nie raus aus Augsburg. Vier Jahre suchen sie nach einem Haus, vergeblich. Nun wohnen sie auf dem Land – und sind um einige Erfahrungen reicher.

Von Fabian Kluge

Der Schlot wirft in der Abendsonne einen Schatten auf die dunklen Ziegel. Der noch kahle Birnbaum im Garten wird bereits in wenigen Wochen blühen. Bis auf die Autokennzeichen deutet in der ruhigen 3000-Seelen-Gemeinde Wehringen im Landkreis Augsburg nichts darauf hin, dass rund 15 Kilometer nördlich die Grenzen Augsburgs liegen – jener Großstadt, in der Karina und Michael Winter mit ihrem eineinhalbjährigen Sohn Paul noch bis Dezember wohnten. Vier Jahre hat die Familie nach einem neuen, passenden Eigenheim gesucht. Die Preise stiegen, die Ansprüche sanken, Hoffnung wich der Enttäuschung. An diesem Wintertag wollen sie von ihren Erlebnissen erzählen. Von der zermürbenden Suche nach einem bezahlbaren Haus – und dem Glück, sich diesen Traum am Ende doch erfüllen zu können.

