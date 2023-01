Söder verspricht 29-Euro-Ticket für Schüler, Studierende und Azubis

Das 49-Euro-Ticket steht bereits in den Startlöchern, jetzt hat Markus Söder ein günstigeres Ticket versprochen. Schüler, Studierende und Azubis sollen nur 29 Euro bezahlen.

29 statt 49 Euro könnte das Deutschlandticket ab dem nächsten Wintersemester für Bayerns Schüler, Studierende und Azubis kosten. Das stellt zumindest CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch in seiner Grundsatzrede bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Aussicht. Laut Teilnehmern der internen Sitzung bezeichnete Söder das 29-Euro-Ticket als "sinnvolle Ergänzung" zum 49-Euro-Ticket. Details zu dem günstigeren Ticket für Schüler, Studierende und Azubis sind bislang nicht bekannt.

49-Euro-Ticket soll ab April oder Mai gelten

Das 49-Euro-Ticket soll in ganz Deutschland ab April oder Mai gelten. Nach einem langen Streit haben sich Bund und Länder über die Finanzierung des Tickets geeinigt. Jetzt liegt die Umsetzung in den Bundesländern und bei den Verkehrsbetrieben. Zudem ist die Genehmigung der EU notwendig. Nach Angaben des Bundesverkehrsministers Volker Wissing (FDP) soll das 49-Euro-Ticket spätestens ab Anfang Mai gelten.

Das Deutschlandticket wird im Monat 49 Euro kosten. Es ist für Busse und Bahnen im Nahverkehr gültig und wird in einem Abonnement angeboten. Viele Details sind aber noch zu klären. Die Länder peilen eine Einführung bis zum 1. April an, jedoch waren zuletzt immer wieder skeptische Töne zu hören.

49-Euro-Ticket kann wohl im Frühjahr vorbestellt werden

Noch hat der Verkauf des 49-Euro-Tickets nicht begonnen. Der Verkaufsstart wird wohl im Frühjahr sein. Es ist jedoch schon möglich, das Ticket vorzubestellen. Dafür gibt es derzeit zwei Optionen: die Deutschlandticket-App und der Online-Shop des Eisenbahnunternehmens Transdev. Wie schon beim Vorgänger, dem 9-Euro-Ticket, wird das Deutschlandticket künftig auch über den DB Navigator der Deutschen Bahn verfügbar sein. Der Kauf wird auch über viele Apps von regionalen Verkehrsbetrieben möglich sein.

