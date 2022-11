Landkreis Augsburg

vor 47 Min.

Im Augsburger Land kommt das 49-Euro-Ticket besser als sein Vorgänger an

Plus Das Deutschlandticket soll kommen. Im Gegensatz zum Neun-Euro-Ticket ist es fünfmal so teuer. Doch genau das gefällt Bahnfahrern in Neusäß und Gersthofen.

Von Moritz Maier Artikel anhören Shape

Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer im Augsburger Land können künftig wieder viel Geld sparen. Nach den Testmonaten des Neun-Euro-Tickets soll nun das Deutschlandticket als Nachfolger kommen. Ab wann, ist noch unklar. Sicher ist jedoch, es ist mit 49 Euro mehr als fünfmal so teuer wie sein Vorgänger. Doch genau das kommt bei Menschen im Augsburger Land gut an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen