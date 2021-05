vor 38 Min.

Auf diese Menschen setzt der Augsburger Bischof Bertram Meier

Der Augsburger Bischof Bertram Meier treibt das Personalkarussell in der Diözese immer schneller an.

Plus Der Augsburger Bischof Bertram Meier verleiht mit seinen Personalentscheidungen neuen Schwerpunkten Ausdruck und heilt alte Wunden. Was sich künftig verändern wird.

Von Alois Knoller

Im ersten Jahr, so lautet die goldene Regel, sollte ein neuer Chef möglichst wenig Personal austauschen. Der Augsburger Bischof Bertram Meier ist nun schon fünfzehn Monate im Amt und treibt das Personalkarussell in der Diözese immer schneller an. Mit seinen Neubesetzungen verleiht der Bischof neuen Schwerpunkten Ausdruck – und nimmt Korrekturen am Kurs seiner Vorgänger Mixa und Zdarsa vor. Priester, die damals in Ungnade gefallen sind, finden sich nun in verantwortlichen Positionen wieder.

