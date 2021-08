Hochbegabt – Pech gehabt? Allgäuer Eltern gründen Netzwerk

Plus Warum sich überdurchschnittlich intelligente Kinder und ihre Eltern im Allgäu im Stich gelassen fühlen - und was sie nun dagegen tun wollen.

Hochbegabte Kinder und deren Eltern fühlen sich im Allgäu häufig im Stich gelassen. „Anders als in Städten wie München, Augsburg oder Würzburg gibt es in unserer Region keine Hochbegabtenklassen, um die Kinder gezielt fördern zu können. Das Thema Hochbegabung ist generell im Allgäu noch nicht richtig angekommen“, kritisiert Christine Huber, Leiterin der neu gegründeten Elterngruppe Oberallgäu der „Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind“.