Endlich Urlaub! Das müssen Reisende in Bayern jetzt wissen

Raus aus dem Corona-Alltag, rein in die Ferien: In Bayern dürfen Hotels und Pensionen unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen.

Von Stephanie Sartor

Jetzt ist es also auch in Bayern so weit: Nach monatelanger Corona-Zwangspause öffnen im Freistaat die Hotels, Ferienwohnungen, Pensionen und Campingplätze für Touristen – pünktlich zum Beginn der Pfingstferien. Allerdings nur bei einer niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz, die man ganz genau im Auge behalten wird. „Ich hoffe, dass die Zahlen in den Tourismusregionen stabil bleiben“, macht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach der jüngsten Kabinettssitzung deutlich. Man müsse weiterhin vorsichtig sein, um die erreichten Fortschritte nicht zu gefährden.

