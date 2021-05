Urlaub

vor 47 Min.

Im Kleinwalsertal ist die Corona-Zwangspause schon zu Ende

Im Kleinwalsertal, gleich an der Grenze zum Allgäu, ist Urlaub wieder möglich.

Plus Die Allgäuer Hotels sind noch geschlossen, im benachbarten Kleinwalsertal reisen schon Gäste an. So lief der Neustart.

Von Tobias Schuhwerk

Morgens schneite es, mittags schüttete es, nachmittags lag noch immer dichter Nebel über den Gipfeln im Kleinwalsertal (Vorarlberg). Dass die rund 5000 Einwohner am Mittwoch dennoch von einem „Lichtblick“ sprachen, hatte mit dem Wetter nichts zu tun. Nach sechs Monaten Corona-Zwangspause öffneten am drittgrößten Tourismusziel Österreichs Hotels, Herbergen, Gaststätten und Bergbahnen wieder. Im Allgäu, der Nachbarregion, sind die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen derzeit noch geschlossen – aber auch das ändert sich bald.