Aktuelle Corona-Zahlen für Bayern und Deutschland

Inzidenz, Intensivbetten, Impfung: In unseren Grafiken und Karten sehen Sie täglich aktuell die Zahlen zur Corona-Pandemie – für Deutschland, Bayern und Ihre Region.

Corona bleibt eine Herausforderung – in Bayern und ganz Deutschland. In unseren interaktiven Karten und Grafiken erfahren Sie jeden Tag die aktuellen Zahlen zur Ausbreitung der Krankheit Covid-19 und zu ihren Folgen – und das alles regionalisiert für Ihre Region, egal ob Sie nun in Augsburg, Berlin, Köln, München oder Hamburg wohnen. Aktuelle Zahlen für alle Länder der Welt finden Sie hier.

Corona-Zahlen für Bayern und Deutschland: Inzidenz, Todesfälle, Intensivbetten und Impfungen

Wir aktualisieren die Karte mit den aktuellen Fallzahlen täglich mit Daten des Robert-Koch-Instituts ( RKI). Klicken Sie auf einen Landkreis oder eine kreisfreie Stadt, um die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (kurz: 7-Tage-Inzidenz) zu sehen. In unserer Karte können Sie außerdem die Gesamtzahl der Corona-Fälle nachlesen und die Todesfälle pro Region sehen.

Coronavirus in Bayern: Aktuelle Corona-Zahlen und 7-Tage-Inzidenz

Corona-Zahlen für Deutschland: Neue Corona-Fälle und Inzidenz-Werte

Anmerkung der Redaktion: Ganz am Ende des Artikels finden Sie weitere Informationen zu den Zahlen des Robert-Koch-Instituts und zu häufig gestellten Fragen. Unter anderem beantworten wir die Frage: Warum weichen die Zahlen des RKI von den Zahlen aus anderen Quellen ab?

Intensivbetten-Belegung in Bayern und Deutschland

Die Zahl der Intensivpatienten ist ein Indikator dafür, wie stark die Krankenhäuser in der Corona-Krise ausgelastet sind. In der unten stehenden Grafik sehen Sie, wie sich die absolute Zahl der Patienten auf Intensivstationen in Deutschland entwickelt.

Je nach Region ist die Auslastung der Intensivstationen sehr unterschiedlich. In dieser Grafik sehen Sie, wie viele belegte und freie Intensiv-Betten es in den einzelnen Regionen in Bayern gibt.

Corona-Impfung in Bayern und Deutschland: Die aktuellen Zahlen

Hoffnungen, die Pandemie einzudämmen, ruhen vor allem auf Impfstoffen gegen das Coronavirus. Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Impfquote in Deutschland entwickelt. Klicken oder tippen Sie auf die hellblaue Fläche, um zu erfahren, wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, der bereits eine Impfdosis erhalten hat. Die dunkelblaue Fläche zeigt an, wie viele Prozent der Bevölkerung eine zweite Dosis erhalten haben, die zum sogenannten vollen Impfschutz führt.

Je nach Bundesland gibt es Unterschiede in der Impfgeschwindigkeit. Klicken oder tippen Sie auf die unten stehende Grafik, um die genauen Impf-Zahlen je Bundesland zu erfahren.

Die Zahl der verabreichten Impfdosen pro Tag in Deutschland variiert stark. In der unten stehenden Grafik sehen Sie, wie sich die Zahl seit Beginn der Corona-Impfungen entwickelt.

Aktuelle RKI-Zahlen: Wichtige Fragen und Antworten zu den Daten

Woher haben wir die Daten?

Die Zahlen aus den Karten und Grafiken werden unter anderem vom Robert-Koch-Institut öffentlich zur Verfügung gestellt. Sie finden die Daten auf der Internetseite der Nationalen Plattform für geographische Daten. Die Daten zur Auslastung der Intensivbetten werden von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

Woher stammen die Daten des RKI?

Das RKI bekommt die Zahlen von den Gesundheitsämtern in Deutschland elektronisch zugeschickt.

Wie aktuell sind die Zahlen in den Karten und Grafiken?

Das Robert-Koch-Institut aktualisiert die Zahlen zu Infektions- und Todesfällen einmal täglich – stets um Mitternacht. Unsere Redaktion aktualisiert die Karte, sobald die Zahlen vorliegen. Wenn Sie in der Karte auf einen Landkreis oder auf eine kreisfreie Stadt klicken, sehen Sie, wann die Karte zuletzt aktualisiert wurde.

Wie aktuell die Zahlen aus den Intensivpatienten- und Impf-Grafiken sind, erfahren Sie mit einem Klick in die jeweilige Grafik oder durch das Lesen der Fußnote unter einer jeweiligen Grafik.

Warum stimmen die RKI-Zahlen nicht mit Angaben aus anderen Quellen überein?

Die Daten des Robert-Koch-Instituts können sich von den Daten aus anderen Quellen unterscheiden. Der Grund dafür ist die Datenbasis: Das RKI verwendet als einzige Quelle die Angaben der Gesundheitsämter. Es bezieht "keine weiteren Datenquellen oder Prognosen" ein. Das Institut veröffentlicht nur die Covid-19-Fälle, die durch einen Labortest bestätigt wurden. Auch Politik, Krisenstäbe und Behörden beziehen sich nach Angaben des RKI auf die Informationen der Gesundheitsämter. Ein Nachteil der RKI-Zahlen ist ihre zeitliche Verzögerung: Da das Institut die Zahlen aus den Ländern sammelt, hinkt es dem Veröffentlichungszeitraum automatisch für einige Stunden hinterher. Außerdem kann es vereinzelt vorkommen, dass das RKI fehlerhafte Zahlen meldet.

Zum Vergleich: Die interaktive Karte der renommierten Johns-Hopkins-Universität weist in der Regel höhere Fallzahlen für Deutschland aus als das RKI. Die Quellenangabe verrät: Die amerikanischen Wissenschaftler stützen sich auf eine breitere Datenbasis. Dazu gehören unter anderem die Weltgesundheitsorganisation (WHO), Behörden-Angaben und Medienberichte. Mehr dazu erfahren Sie auf der englischsprachigen Internetseite der Universität.

