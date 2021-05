Coronavirus

06:03 Uhr

Soll ich mein Kind gegen Corona impfen lassen?

Plus Bald werden Corona-Impfungen für Kinder möglich sein - die Frage wird für Eltern daher brisanter. Warum gerade Kinderärzte besorgt über eine mögliche "vierte Welle" sind.

Von Markus Bär

Zusehends rollt in Sachen Covid ein Thema auf die Gesellschaft zu, das in den nächsten Wochen und Monaten sicher eine mächtige Brisanz entwickeln wird: Soll ich mein Kind gegen Corona impfen lassen oder nicht? Der Radiosender Antenne Bayern etwa hat ein Online-Voting mit dieser Fragestellung laufen. Mit dem Ergebnis, dass sich teils 90 Prozent der Votierenden dagegen ausgesprochen hatten. Nun ist diese Art der Umfrage natürlich nicht aussagekräftig, weil sie nicht repräsentativ ist. "Bei solchen Umfragen melden sich natürlich in erster Linie nur jene, die mit etwas unzufrieden sind, die etwas kritisch sehen", sagt Henrike Paede, stellvertretende Landesvorsitzende des Bayerischen Elternverbandes, die bei Augsburg wohnt. "Diejenigen, die mit einer Sache eher einverstanden sind, haben viel weniger Motivation, mitzumachen."

